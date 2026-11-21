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Pevač i voditelj emisije "Zvezde Granda" Milan Mitrović svojevremeno je bez zadrške govorio o aktuelnoj situaciji na estradi, načinu na koji izvođači stiču popularnost, ali i kriterijumima kojima se publika danas vodi prilikom izbora muzike koju sluša.

Milan smatra da se danas više pažnje posvećuje izgledu nego pevanju

Kako je istakao, svako ima pravo da bira šta želi da sluša, ali mu smeta što, prema njegovom mišljenju, kvalitetni vokali često ostaju u senci onih koji popularnost grade na fizičkom izgledu i provokativnom predstavljanju.

1/6 Vidi galeriju Milan Mitrović i Milan Popov Foto: Boba Nikolić, Printscreen

– Publika ima pravo da bira šta želi. Sistem vrednosti je poremećen, oni koji ne znaju da pevaju prolaze dobro, a oni koji pevaju fantastično često sede kod kuće. Publika ne zna ni sama šta želi, ne želi da sluša, želi da vidi… Što je više golotinje, to je bolje – rekao je Milan.

Ne smeta mu provokativno oblačenje, ali smatra da mora da postoji granica

Ipak, Mitrović je naglasio da nema ništa protiv atraktivnog izgleda i provokativnih stajlinga, ali da bi, po njegovom mišljenju, i u tome trebalo da postoji određena mera. Priznao je i da ni sam nije protiv golotinje, sve dok ona ima određeni stil i smisao.

– Volim ja golotinju, da ne bude da sam lažno skroman, ali volim da to ima nekog stila, nekog smisla – iskreno je priznao Mitrović.

Šokiran modnim izborima pojedinih koleginica

Posebno se osvrnuo na modne kombinacije pojedinih koleginica, za koje smatra da se neretko biraju kako bi privukle pažnju na društvenim mrežama i prikupile što više lajkova, dok njihov muzički talenat ostaje u drugom planu.

1/5 Vidi galeriju Ana Sević i Milan Mitrović na finalu Zvezde Granda Foto: Printscreen

– Neke moje koleginice, ja se šokiram kako izaberu stajlinge zarad lajkova, što će njih desetoro da balavi, a niti je čuje. I za to postoji publika, ali vraćam se na taj sistem vrednosti koji je iskrivljen. To postaje trend, a ljudi prate trendove i to je poražavajuće jer postaje normalno – zaključio je Milan Mitrović svojevremeno u emisiji „Nije lako biti ja“.