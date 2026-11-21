ŽIVOJINOVIĆI SLAVE NA BEŽANIJSKOJ KOSI! Brena i Boba otvorili vrata doma, poznati pristižu na Aranđelovdan!
Porodica Živojinović danas proslavlja Aranđelovdan, a u njihovom domu na Bežanijskoj kosi od ranog jutra vlada praznična atmosfera. Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović otvorili su vrata svog doma i počeli da dočekuju brojne goste.
Ispred porodične kuće primećen je i Filip Živojinović, Bobin sin, koji se u jednom trenutku uputio automobilom u nepoznatom pravcu. Filip je na brzinu ušao u vozilo koje ga je čekalo, dok su se ispred doma Živojinovića smenjivala poznata lica.
Veliki broj javnih ličnosti počeo je da pristiže na porodično slavlje, a nema sumnje da će se i ove godine u domu Živojinovića okupiti brojni prijatelji i poznanici kako bi zajedno obeležili ovaj veliki praznik.
Pre šest dana Filipu i Aleksandri zapaljen auto
U nedelju uveče, u kasnim večernjim satima, ispred porodične vile pevačice Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovića na Bežanijskoj kosi, došlo je do teškog incidenta kada je zapaljen njihov luksuzni terenac.
Vatra je buknula na parkingu koji se nalazi tačno preko puta porodične kuće poznatog para, a plamen se ubrzo proširio i na susedni automobil, kao i na obližnje drvo.
Ceo incident zabeležile su obližnje sigurnosne kamere. Nadzorni snimci otkrili su da su dvojica za sada nepoznatih muškaraca prišla vozilu noseći dve kante napunjene zapaljivom tečnošću.
Kurir.rs/Blic