Slušaj vest

Porodica Živojinović danas proslavlja Aranđelovdan, a u njihovom domu na Bežanijskoj kosi od ranog jutra vlada praznična atmosfera. Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović otvorili su vrata svog doma i počeli da dočekuju brojne goste.

Ispred porodične kuće primećen je i Filip Živojinović, Bobin sin, koji se u jednom trenutku uputio automobilom u nepoznatom pravcu. Filip je na brzinu ušao u vozilo koje ga je čekalo, dok su se ispred doma Živojinovića smenjivala poznata lica.

1/6 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Shutterstock, Printscreen, Nenad Kostić, Printscreen/Instagram

Veliki broj javnih ličnosti počeo je da pristiže na porodično slavlje, a nema sumnje da će se i ove godine u domu Živojinovića okupiti brojni prijatelji i poznanici kako bi zajedno obeležili ovaj veliki praznik.

Pre šest dana Filipu i Aleksandri zapaljen auto

U nedelju uveče, u kasnim večernjim satima, ispred porodične vile pevačice Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovića na Bežanijskoj kosi, došlo je do teškog incidenta kada je zapaljen njihov luksuzni terenac.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

Vatra je buknula na parkingu koji se nalazi tačno preko puta porodične kuće poznatog para, a plamen se ubrzo proširio i na susedni automobil, kao i na obližnje drvo.

Ceo incident zabeležile su obližnje sigurnosne kamere. Nadzorni snimci otkrili su da su dvojica za sada nepoznatih muškaraca prišla vozilu noseći dve kante napunjene zapaljivom tečnošću.

Kurir.rs/Blic