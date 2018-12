DARA BUBAMARA BRUTALNO ISKRENA: Progovorila o svađama sa Sašom Popovićem, Karleušom, sitnim buranijama koji je napadaju, a onda ŠOKIRALA pričom o bradavicama

Pevačica Dara Bubamara ni nakon više od dve decenije na estradi ne prestaje da intrigira javnost, kako izgledom, tako i izjavama za medije.

Nikad nisi bila mršavija? Neki bi rekli da izgledaš bolje nego na početku karijere?

- Oslabila sam 10 kilograma, ali nije stvar samo u kilogramima. Srećna sam, pozitivno zračim, ostvarena sam žena, imam karijeru, divnog sina... Svi me vole, podržavaju. Šta mi više treba?

Dečka si šutnula - i procvetala. Da li novi izgled ima veze sa raskidom?

- Kakve to veze ima? Ja sam uvek lepa, i u vezi i bez veze... Možda mi baš prija što sam slobodna.

Sve češće objavljuješ provokativne fotografije na društvenim mrežama... O čemu se radi?

- Pa dobro, ne mogu baš da izgledam kao kada sam imala 17 godina i pevala „Košava sa Dunava“. Sve se menja, menjaju se trendovi, pesme, stilovi..., tako da mi je drago što uspevam da ispratim sve to. To mi često kaže i Jelena Karleuša, da sam jedina uspela od te stare generacije da budem top i u top-formi i da uvek pogodim pesmu i imam hit... Jednostavno, imam neku nenormalnu energiju, kao da sam se ponovo rodila.

Ne piješ alkohol, a u svakom društvu si najveselija i pozitivno luda?

- Zato što sam u glavi takva. Popijem nekad samo čašu vina... Ne volim alkohol i ne prija mi, nisam u tom fazonu... Ali luda sam se rodila, kako kažu, luda sam i ostala!

Ni materinstvo te nije promenilo?

- U nekom smislu me jeste uozbiljilo. Na primer, malo sporije vozim automobil...

Kako sin Kosta podnosi maminu popularnost?

- On ide u privatnu školu, gde idu mnoga deca poznatih roditelja, tako da ne oseća teret moje slave na taj način kao što bi to verovatno bilo da ide u državnu školu. Svestan je, naravno, da je mama poznata pevačica, ali to mu nije bitno. Bitnije mu je kad mu drugovi i drugarice kažu da me vole, da me obožavaju, da slušaju moje pesme... Kažu mu često: „Blago tebi, mama ti je lik, car...“ Negde me i ta deca doživljavaju kao svoju drugaricu. Sve su mame stroge, a ja sam jedina drugarica.

Koji ti je obim grudi, a koji obim struka?

- Sad nemam pojma. Struk se smanjio, a grudi su se povećale.



Svi komentarišu da koristiš fotošop?

- Ljudi koji mene nisu videli uživo, oni mogu da pomisle da je fotošop, ali oni koji me znaju, oni znaju da nije. U fotošopu skinem pegicu, mladež... Možda malo oko struka ako nezgodno stanem... Verujte, ove poslednje fotografije koje sam uradila, a na kojima sam ko od majke rođena, toliko su dobre... Na njima izgledam tako dobro da ne možete da verujete. One su takve sirove

A fotografija na kojoj si uklonila bradavice u fotošopu da se ne vide?!

- To sam želela da uradim davno, iskopirala sam ideju od jednog modela... Ona je na sebi imala samo kremu i meni se to dopalo, ništa vulgarno. Naravno, pošto sam ja pevačica, a nisam model, tražila sam da se „iseku“ bradavice, pa smo ih uklonili.

Jesi li se ti to slikala kao od majke rođena, pa su oni u fotošopu to obojili, ili si imala na sebi neki bodi boje kože?

- Potpuno gola. Fotografisala su me tri drugara, kad kažem „drugara“, mislim geja, i moja drugarica Marina.

Postoje li negde te sirove fotografije ili si sigurna da su ih „drugari“ obrisali?

- Ja ih nemam kod sebe, mislim da su ih i oni obrisali nakon slikanja. Nema šanse da procure, a i da procure, one su toliko brutalno dobre da mi ne bi smetalo.

Na estradi se svi prvo svađate, pa mirite. Sa Karleušom si bila na ratnoj nozi, a sada ste drugarice. Sa Georgievim si bila u odličnim odnosima tokom emisije „Tvoje lice zvuči poznato“, a sad te je nazvao prasetom koje smrdi... Da li ćeš njemu oprostiti kao što si i Karleuši?

- Ja o toj boraniji neću ni da razmišljam, niti da ga pominjem. Zakače se za mene da bi imali neku reklamu... To što je bilo sa Jelenom nije bilo ništa ozbiljno. Nijedna nije udarila na karijeru ove druge. Posle svih tih zezanja „puno košta“ i „kako Dara od Radojka“, mi smo mogle da pređemo preko toga jer nismo udarale jedna drugoj ni na porodicu, ni na decu, ni na karijeru. Što ne može da se poredi sa ovim. Nikada mu neću oprostiti, razume se i neću da ga pominjem, a boga ima - vidite gde sam ja, a gde su oni. I važno je reći - ja nikada prva ne napadam nikog. Ako mene neko napadne, normalno je da ću odgovoriti.

Svađala si se i sa Sašom Popovićem...

- Pa vidi da ti kažem, gde ima velike popularnosti, ali i novinara, mora biti i svađa. Šta biste vi radili da nema toga?

