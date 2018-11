DA SAM NA NJENOM MESTU, NIKADA TO NE BIH POKAZALA: Dari Bubamari nije bilo lako da gleda Lunin NERVNI SLOM, a evo šta kaže o Slobinoj reakciji!

Dara Bubamara pevala je na žurki zajedno sa Slobom Radanovićem u rijalitiju, a sada je prokomentrisala nervni slom koji je dobila Luna Đogani iste večeri.

"Luna je draga devojčica, poznajem joj majku i oca... Ja sam takva da nemam mržnju ni prema kome. A Sloba, on je predivan dečko. Kad je on ušao u prvu "Zadrugu" ja sam ljudima sa televizije rekla "Ovaj dečko će bizi zvezda"! Pre svega zato što dobro peva, drugo, lepo izgleda, a treće on je toliko jedno fino i vaspitano stvorenje, kuluturan momak", objasnila je atraktivna plavuša.

Pevačica se potom osvrnula na blogerku i njeno ponašanje, te je otkrila kako je njoj sve to izgledalo i kako bi ona postupila u toj situaciji:

"Ja sam se odmah popela na binu da pevam, nisam mnogo zagledala. Više sam pratila posle na televiziji šta se dešava, ali u svakom slučaju, bilo mi je žao nje. Meni je inače svakoga žao, ko god plače, ko god je tužan... Da sam na njenom mestu, ja to nikad ne bih pokazala."

Pevačica je dodala kako smatra da je Sloba ispravno postupio i lepo se poneo prema Luni.

"On je totalno ispravno postupio. Dečko više nema veze ni sa jednom od njih. Krenuo je napred, bavi se svojom karijerom i gradi neki novi život. Lepo se javio Luni, pružio joj je ruku... I kad je odlazio je to uradio, ja sam bila tu pa sam videla. On se lepo poneo prema njoj, a šta su to ljudi očekivali, ja stvarno ne znam", završila je ona.

