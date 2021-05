NECINI RODITELJI OČAJNI! JULIJA I ZORAN: Zbog kriminalca naš sin dobio epi napad! MAJKA JECA NA SAV GLAS

Kristijan Golubović nastavlja da demonstrira silu u "Zadruzi". Ovoga puta nasrnuo je na Nenada Lazića Necu, koji je od stresa dobio epileptični napad. Tiktokerovi roditelji Julijana i Zoran Lazić su ogorčeni na žestokog momka, koji je njihovog sina optužio da mu je ukrao kačkavalj.

Neca razgovara sa majkom Julijom foto: Printscreen

- Ja ću da se šlogiram zbog tog Kristijana. Dobila sam dve injekcije za smirenje. Moj sin da dobije epilepsiju od straha zbog Kristijana, na tome ne može da se završi. Robijaš se onako ponaša prema detetu. Ja sam jedno dete izgubila i ovako da se radi sa mojom sinom?! Ima sa policijom da uđem u rijaliti! Moj Neca nikada nije onako cvileo. Ne znam kako ću da ostanem živa. Šta je taj Kristijan? Da li je ono "Zadruga" ili nasilje? Moje dete ne zanimaju kriminalističke priče, a jedan takav čovek da ga optuži da je ukrao kačkavalj. Svi ga se plaše, a moje dete mu se pravda i kune se u mrtvog brata. Svi ga se plaše, e pa ja ga se ne plašim! Neka ide u zatvor, pa neka se tamo tako ponaša - govori očajna majka.

foto: Printscreen

I Necin otac je ogorčen: - To što se desilo je dno dna. Dosta više mafijanja i iživljavanja tog Kristijana. On se ponaša kao da je taj pab doneo od kuće. Čovek koji ima 53 godine se svađa oko sira sa detetom od 20 godina. Moje dete nikada nije kralo. Vidi se da je moje dete kulturno i vaspitano. Da mi sin dobije epi napad zbog Kristijana?! Bezobrazluk da nema dalje. Da je Kristijan bio neki mafijaš, ne bi ušao u "Zadrugu", ozbiljni kriminalci imaju milione iza sebe - kaže besno Zoran i dodaje: - Dete da mi ostavi na miru, on je jak nad nemoćnim ljudima. Kristijan je klasičan lopovčić koji ništa u životu nije stvorio. Taj čovek nema milosti ni prema sebi. Kad bi bio 20 godina u zatvoru, bar bi nešto ostavio, a on nema ništa. Došao u rijaliti da se obogati. Tužiću ga i napraviću mu karambol od života - poručuje Necin otac.

Ljiljana Stanišić, foto printskrin, Instagram