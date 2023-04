ONO ŠTO JE MRZEO IZ DNA DUŠE, DONELO MU JE MILIONE! Saša Popović o detinjstvu i "vaskršnjoj prevari" koju nikada NEĆE zaboraviti!

U prazničnom izdanju emisije "Sceniranje", Ljiljana Stanišić razgovaraće sa estradnim magom Sašom Popovićem, koji je prvi put za Kurir televiziju otkrio nepoznate detalje iz svog života i karijere o kojima je godinama ćutao.

foto: Damir Dervišagić

Iako mu je harmonika donela milione, Popović je u emotivnoj ispovesti otkrio koliko je bio nezadovoljan zbog toga što ga je otac gotovo nasilno upisao u Muzičku školu.

00:14 Saša Popović kao mali nije voleo harmoniku

- U 10 godini me je otac upisao u Muzičku školu, bio sam 4. razred i mrzeo sam to iz dna duše! Ako sam šta mrzeo i nisam voleo u životu, to je bila harmonika - priznao je Saša.

foto: Damir Dervišagić

Estradni mag progovorio je o praznicima u periodu svog detinjstva i otkrio kada je bio "prevaren" od strane porodice što i dan danas pamti.

00:36 Saša Popović o drvenom jaju za Uskrs

- Sećam se, jednom su mi dali drveno jaje, bio sam klinac, imao sam nekih sedam osam godina. Nisam znao da je drveno jaje! Vidim ja pobeđujem sve redom, posle sam hteo da pojedem to jaje, a baba mi kaže da je to pobedničko jaje i da ga ostavim za sledeću godinu. Ja sam probao da ga polupam par puta i primerim da je drveno jaje - nasmejao se Popović.

foto: Damir Dervišagić

Sve šokantne detalje iz života Saše Popovića kao i kompletan intervju pogledajte u emisiji Sceniranje, ekskluzivno na Kurir televiziji u nedelju 16. aprila od 20 časova.

