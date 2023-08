PRVO OGLAŠAVANJE FUTE NAKON GAŠENJA KANALA PEVAČIMA: "Mog sina ni mrtvog ne ostavljaju na miru, zaštitiću svoje voljene"

Suprug pokojnog tekstopisca Marine Tucaković, Aleksandar Radulović Futa, prijavio je kanale mnogobrojnih izvođača na Jutjubu zbog navodne zloupotrebe autorskih prava, a neki kanali popularnih pevača su već pogašeni.

Takođe, povodom sve učestalijih negativnih komentara i pominjanja u javnosti tekstopisca Milana Radulović Laće, koji je preminuo pred sam kraj prošle godine, oglasiose Futa Radulović za domaće medije. On je istakao da će na sve moguće načine zaštiti uspomene na njegovu suprugu i sina, cenjene tekstopisce.

- Meni je jako žao to što vidim da su pojedine osobe na našoj muzičkoj sceni koje su deo iste, dale sebi toliko na značaju posle svega, da mog sina koji je nažalost preminuo i dan danas ne ostavljaju da počiva u miru i vređaju zarad ličnih i međusobnih sukoba ili nezadovoljstava! Malo je reći da sam negativno iznenađen i da je danas teško zadržati dostojanstvo i poštovanje. Zaista posle svega ja ne znam šta me može iznenaditi od strane pojedinih osoba i koji je motiv komentarisanja i pominjanja mog sina u negativnom kontekstu koji nažalost nije više među nama. Ne pratim muzičku scenu kao pre, a pogotovo detalje koji nisu deo muzike, ali kada se nešto tiče moje porodice uvek imam svoj stav i sigurno ću stati u zaštitu integriteta i uspomene na moje sinove i suprugu,a za to postoje razni načini! Ja se sigurno neću dalje oglašavati i neću davati više nijedan komentar ubuduće na ovu temu, a pogotovo ne želim da budem deo nečijih ličnih sukoba. Mnogo muzičkih dela je iza nas koje smo napravili u kojima publika uživa slušajući ih i mislim da treba tako da ostane, a ne da budemo deo ovih priča i da nas povezuju sa ovim i sličnim dešavanjima - rekao je Futa.

Podsetimo, Futa je za naveo da je reč o "zloupotrebi autorskih prava" koje ima njegova pokojna supruga na mnoge pesme, iako su pevači uredno platili svaki tekst pesme koji je Marina za njih pisala.

- Tačno je. Ima raznih ljudi kojima će sada biti ugašeni kanali. Ne znam ni koje pesme, ni koji ljudi, ni koji kanali, to radi ekipa u moje ime. Ne znam pojedinačno. Ima ih dosta. U pitanju je Zakon o autorskim pravima koji konačno ima funkciju da zaštiti autore, jer ovaj javašluk koji se tiče prisvajanja autorskih prava od strane pevača nema smisla. Taj Zakon to rešava, komplikovano je. Meni je moj tim to tako objasnio, ja poštujem autorska prava koja se tiču Zakona, rekao je Aleksandar Radulović Futa za Novu.

