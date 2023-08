JELENA KARLEUŠA BESNA KAO RIS! Šuška se da joj je Futa ugasio Jutjub kanal, razočarano poručila: "Taj čovek me ucenjuje"

Jutjub kanal pop zvezde Jelene Karleuše je ugašen, nakon što je Aleksandar Radulović Futa, suprug pokojne Marine Tucaković, isti prijavio, odnosno na njega je stavljena restrikcija zbog navodne zloupotrebe autorskih prava. Konkretno, kanal je tri puta strajkovan, što je značilo automatsko gašenje istog.

Futa navodi kako je reč o "zloupotrebi autorskih prava" koje ima njegova pokojna supruga na Jelenine pesme, ali nije jasno zbog čega jer je Karleuša uredno platila svaki tekst pesme koji joj je Marina napisala.

Futa je ovim povodom izjavio sledeće:

- Tačno je. Ima raznih ljudi kojima će sada biti ugašeni kanali. Ne znam ni koje pesme, ni koji ljudi, ni koji kanali, to radi ekipa u moje ime. Ne znam pojedinačno. Ima ih dosta. U pitanju je Zakon o autorskim pravima koji konačno ima funkciju da zaštiti autore, jer ovaj vajašluk koji se tiče prisvajanja autorskih prava od strane pevača nema smisla. Taj Zakon to rešava, komplikovano je. Meni je moj tim to tako objasnio, ja poštujem autorska prava koja se tiču Zakona - autorska prava Marine Tucaković i Milana Laće - rekao je on za Novu.

Međutim, kako prenose mediji, radi se o sledećem. Futa ne spori da je Jelena kupila pesme od Marine, ali on kao novi vlasnik tih prava sada potražuje da Jelena njemu plati za ponovno izvođenje pesama.

Karleuša: Taj čovek me ucenjuje

Ovim povodom, pripadnici sedme sile stupili su u kontakt sa Jelenom, koja je vidno razočarana onim kroz šta prolazi sa Marininim suprugom.

- Moj Jutjub kanal će, naravno, uskoro biti vraćen. Suprug Marine Tucaković pokušava ucenom i prevarom da se bespravno okoristi o minuli rad pokojne supruge i da me reketira ali mu to naravno neće poći za rukom. Umesto da ga gorka sudbina nauči da bude bolji čovek, on je pokazao svoje bolesno gramzivo pohlepno lice. Njim se sad bavi sud i moj advokatski tim, a i karma. Na ovu temu se više neću oglašavati jer mi je ispod časti - poručila je Jelena za Telegraf.rs.

Podsetimo, Jelena je bila jedna od nekoliko ljudi sa javne scene koji su tokom celog Marininog lečenja bili uz nju, u velikoj meri i finansijski. Takođe, po želji porodice, ona je prisustvovala i sahrani za koju je Marinin sin tada rekao da će biti prisutni samo one javne ličnosti koje oni pozovu.

