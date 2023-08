"NIJE OBAVEŠTEN? GORI JE OD KOŠTUNICE" Bukti rat Milića i Olivera, sada i SUZANA STALA NA MANDIĆEVU STRANU: Pomirenja ni na vidiku

U emisiji Puls Srbije, Milić Vukašinović je prokomentarisao da su ga neki prijatelji, Željko Mitrović i Oliver Mandić, razočarali jer mu se nisu javili i našli u nevolji.

Nakon toga, Oliver Mandić je javno demantovao da su on i Milić bliski prijatelji, ističući da ga je Milić zvao samo kada mu je nešto trebalo. Mandić je takođe naveo da trenutno živi na Tari i nije bio u mogućnosti da sazna u kom je stanju Milić, ali je zgrožen Milićevim komentarima prethodnog dana.

Nakon ovih izjava, Milić Vukašinović i njegova supruga Suzana su se uključili u emisiju kako bi odgovorili na Mandićeve komentare.

- On je gori nego Koštunica, nije obavešten je'l da? - rekao je Milić, nakon čega se umešala Suzana ističući da mora da spusti svoj ego:

- Moram da kažem da Mića mora da spusti nekad svoj ego i stavi stvari na drugo mesto. Oliver zaista živi drugim životom na Tari i to što je on izjavio jeste zaista istina. Niti čovek čita novine, niti gleda televiziju. Verujem da stvarno nije znao za to što se desilo. Sada je sezona godišnjih odmora i ljudi imaju svoje neke tokove i ne mogu da se bave novinama. Tako da mislim da je krajnje vreme da spuste ego i jedan i drugi, a imaju ga ogromnog. Mislim da treba ovo da stane i da ne treba da se prozivaju ovako javno jer loš primer daju prvo mladim generacijama i onda uopšte na javnoj sceni odaju loš utisak - rekla je Suzana, nakon čega se umešao Milić:

- Dobro, to uopšte nije važno. On je mogao da kaže "doktore izvini, uopšte nisam znao" i završena priča. A ta priča o tome kakav sam ja muzičar jer znam samo tri akorda. Pre svega najjače pesme i najlepše melodije su samo u 3 akorda i to mogu samo genijalci. Genijalac iz Roling Stounsa Keit Ričards je sa Džegerom napravio najveći svetski hit svih vremena "I can't get no satisfaction" u 2 akorda.

- Ja ću naći načina da njih dvojicu pomirim samo da Mići prođe ova rana i da se skinu konci. Onda ih vodim obojicu na jedan ručak i mislim da će onda zakopati ratne sekire - rekla je Suzana.

- Neće se to desiti - dodao je Milić.

