"KAŽE DA JE DOKTOR ROKENROLA, A NE ZNA 3 AKORDA NA GITARI!" Mandić napljuvao Milića: Cmizdri kao zgužvana viršla NIJE MI PRIJATELJ

Izveštavali smo vas o zdravstvenom stanju kralja roka Milića Vukašinovića koji je prošle nedelje i operisan.

Znate da se dobro oseća, što je potvrdio kada nam se uključio u program. Međutim, u jednom trenutku Milić je prokomentarisao da su ga neki prijatelji razočarali.

Spomenuo je Željka Mitrovića i Olivera Mandića uz obrazloženje da mu se nisu javili i našli u nevolji.

Našoj redakciji javio se upravo pevač i kompozitor Oliver Mandić, koji se uključio u emisiju Puls Srbije i prokomentarisao ovu izjavu Milića.

- Iskreno mi je mnogo žao što se teško razboleo. Doduše žao mi je i svakog čoveka kojeg ni ne poznajem, a dođe u takvu jednu zdravstvenu situaciju. On dobro zna da sam ja za vreme korone došao u očevinu i đedovinu gde živim već 4 godine na obali jezera Zaovina na planini Tari. Zna i da je moje domaće vaspitanje moja glavna vrlina kao i humanost - rekao je Mandić.

Spomenuo je primer kada je pomogao čoveku kojem je bila potrebna transplantacija jetre i skupio novac za njegovo lečenje.

- Pomagao sam ljudima u raznim situacijama. Pre mesec dana je došao čovek da meri strujomer i pitao sam ga da mi nešto pokaže. On mi je pokazao i počeo da plače i rekao da mu ćerka ima 30 godina i da umire za 3 meseca. Nemam pare, a treba 100.000 evra da se uradi transplatacija jetre. Ja sam odma pozvao Žeksa i Peconija, pokrenemo akciju i skupimo te pare. Nadam se da će preživeti, sada se trenutno nalazi u Zagrebu. Ponosan sam na sebe jer sam jedinac i volim ljude, ali ovo što je Milić izgovorio stvarno nije uredu. On da je mene zvao odmah bi upalio auto i došao u Beograd. Zvao bih prof. Bojića direktora klinike Dedinje, prof. Đukića i sve bih uradio za njega da što pre ozdravi - rekao je Mandić i dodao:

- Kako mogu ja da znam. Živim u ovoj sredini, niko ne čita novine i ne gleda televiziju. Ja sam prošle godine povredio kičmu na čamcu i ležao sam ovde 3 meseca i da se ljutim na njega što se nije javio i pitao kako sam. Kako može da se ljuti kada nisam imao informaciju. Šta se ponaša kao pokondirena tikva - rekao je Mandić.

Mandić je demantovao Milićevu tvrdnju da su on i Željko Mitrović njegovi prijatelji.

- On je u vašoj emisiji predstavio svoje razočarenje u mene i u Željka Mitrovića. Poslao je lažnu sliku javnosti da smo mi prijatelji. Prvo on je Željka video samo jednom u životu kada je išao da pregovara za učešće u rijalitiju i da potpiše ugovor. Ja se sa njim znam 50 godina. Viđali smo se na koncertima, nikada se nismo družili i nikada me nije pozvao na piće da se ispričamo. Kada sam otvorio džez kafić na Obilićevom vencu tad je češće dolazio i uvek je dobijao flašu Džek Denijelsa i bio ispoštovan. Uvek nakon toga bi padao po Knez Mihajlovoj i pijan spavao na travnjaku Studentskog parka. Pa dobro to je doktor, to je njegov fazon života. Sad odjedanput slušam kako kao zgužvana viršla izlazi i cmizdri, pa gde se to radi. Bolestan izlaziš u javnost i lažno predstavljaš da smo mi prijatelji. Stalno me je zvao kada mu nešto treba. Jednom me je zvao da mu pomognem jer ga je tužio Pink za 50.000 evra. Zvao sam Željka i oprošteno mu je to - rekao je Mandić.

Mandić je takođe komentarisao Milićevu izjavu da je "doktor rokenrola", rekavši da Milić ne zna ni tri akorda na gitari i da je napravio samo jednu pesmu za tolike godine.

- Govori da je doktor rokenrola a ne zna 3 akorda na gitari. Napravio je jednu pesmu Hanku Paldum i to mu je sve za tolike godine. Mi ga gotivimo pošto je veseljak, priča o seksu dok je bio pijan pa je interesantno. Željko uopšte ne registruje i ne zanima ga to, ali ja sam pogođen jer sam ja sebe zadužio za oproštenih 50.000 evra kod Željka - rekao je Mandić.

