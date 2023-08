MILIĆ ŽESTOKO OPLEO PO OLIVERU MANDIĆU I MITROVIĆU! Sve sam pare potrošio na lekove, nije me ni pozvao da mi ponudi neke pare

Legendarni kralj roka, Milić Vukašinović, nedavno je prošao kroz dramatičan trenutak kada ga je supruga Suzana naterala da poseti lekara zbog bola u levoj nozi. Milić je pretpostavljao da je u pitanju masno tkivo, ali odlazak kod lekara otkrio je nešto znatno ozbiljnije. U emisiji Puls Srbije, Milić je otkrio kako je sve počelo i šta je bio uzrok problema.

Tokom teškog perioda, Milić je istakao da su ga podržali samo pravi prijatelji i kolege. Međutim, izneo je i razočaranje prema nekim ljudima koji su ga razočarali svojim ponašanjem. Posebno je izdvojio dugogodišnjeg prijatelja Olivera Mandića i kolegu Željka Mitrovića koji nisu pokazali brigu niti pružili pomoć.

- Samo su me pravi prijatelji i prave kolege pozvali i pomogli. Ali postoje ljudi koji su me razočarali kao što je Oliver Mandić koji još uvek nije nazvao da pita kako sam. A izdaje se da mi je dugogodišnji prijatelj. Ni Željko Mitrović me nije pozvao da pita kako sam. Mogao je da mi pomogne finansijski jer imam toliko troškova. Svaki dan idem na previjanje, šest lekova pijem koji su vrlo skupi. Da je pitao možda trebali ti neka pomoć, ne. To je veliki šef, a Oliver je jedan muzički mag - rekao je Milić.

Na pitanje voditelja Miloša Anđelkovića o tome da će poruka o Milićevom stanju stići do njih i možda će se javiti i ponuditi pomoć, Milić je bio jasan i odlučan da neće biti taj koji će inicirati kontakt.

- Neću se ja javiti njima - rekao je Milić

