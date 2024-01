SKANDAL U CG! Nakon Severinine SRAMOTNE poruke Crnogorcima, Merimina ćerka joj očitala lekciju: Pesmu koju pevaš napisao je SRBIN

Pevačica Severina Vučković ponovo je isprovocirala Srbe. Ona je pre nekoliko dana nastupala u Crnog Gori gde je otpevala pesmu "Ivanova korita", a potom uzviknula "Ne dajte Crnu Goru".

Sada joj se obratila ćerka Merime Njegomir, Ljubica i objasnila pevačici da nije otpevala nikakvu crnogorsku pesmu, već veliki hit njene majke čiji je autor jedan Srbin.

Ljubica Njegomir veoma je ljuta što je hrvatska pevačica Severina iskoristila pesmu njene majke kako bi provocirala Srbe, te je napisala na društvenoj meži "X".

- Peva pesmu moje mame, srpske pevačice, koju je napisao i komponovao Srbin - napisala je najpre Ljubica.

- Osećam potrebu da objasnim sledeće - pevačica iz Hrvatske na nastupu u Crnoj Gori peva pesmu koja je nastala u Srbiji pozivajući na mržnju prema toj državi. Pokušaj zavade i podstrekivanja lošeg među narodima. Poreklo moje mame ili bilo koga nije tema. Ja volim Crnu Goru. Neka peva ko šta hoće! - napisala je ćerka Merime Njegomir.

Kome su posvećeni stihovi Ivanova korita

Milutin Popović Zahar, kako je jednom prilikom ispirčao, da je hit posvetio svom stricu koji je, kao i Merima Njegomir, preminuo od raka pankreasa:

- Pesmu "Ivanova korita" napisao sam 1999. godine kada se moj stric Jakša razboleo od raka pankreasa. Živeo je u Beogradu i ja sam otišao da ga vidim, a on se već polako gasio. I pošto je bio poreklom iz Crne Gore, rekao mi je: "Molim te, sinovče, donesi mi jedan balon vode sa Ivanovih korita kod Cetinja, čini mi se da ću da ozdravim od toga", isprilao je Zahar i dodaje da bi on i prevalio toliki put da ga u tome nije sprečila strina.

foto: Kurir Televizija

- Njegova žena je to čula i rekla mi je: "Natoči mu vode sa bilo kog izvora i donesi." Tako sam i uradio. Otišao sam kod strica, on je popio gutljaj i rekao mi: "Ovo nije voda sa Ivanovih korita." Krenuo sam kući, sav posramljen, grizla me je savest. U Beogradu je bila gužva, čini mi se da sam se vozio satima. I odjednom su kroz glavu počeli da mi se nižu stihovi: Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova...Dve godine kasnije pesmu "Ivanova korita" ponudio je Merimi Njegomir.

- Njoj se pesma dopala, ali mi je rekla da je veoma tužna. Zato sam naknadno dopisao stihove: Ti ne plači, majko stara, lijepa Anka progovara. U snu mi se Jova javi, ozdraviću od ljubavi - priča legendarni kompozitor.