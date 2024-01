"DA PROSTITE, ONA SVIRA ..." Nakon SKANDALOZNE Severinine izjave, oglasio se Zahar: "Ivanova korita" nije CRNOGORSKA pesma

Severina je ponovo isprovocirala Srbe, pa je tako tokom novogodišnjeg koncerta u Kotoru, gde je otpevala pesmu "Ivanova korita", na kraju uzviknula: "Ne dajte Crnu Goru!

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Shutterstock

Nakon novog skandala, Severini se putem društvenih mreža obratila i Ljubica, ćerka pokojne Merime Njegomir, koja je poručila pevačici da nije otpevala nikakvu crnogorsku pesmu, već veliki hit njene majke, čiji je autor jedan Srbin.

Mi smo kontaktirali autora pesme - Milutina Popovića Zahara, koji je u izjavi osuo "drvlje i kamenje" po hrvatskoj pevačici i njenim novim provokacijama.

- Kao prvo, pesma je univerzalna, a kao drugo, moj otac je iz Vasojevića, a majka iz Loznice. Ja sam Srbin i ne odvajam Crnogorce od Srba. Ko odvaja, neka mu je na čast. Svako ima pravo na svoje mišljenje - rekao nam je Zahar, pa nastavio:

foto: Kurir tv

- "Ivanova korita" nije crnogorska pesma. Severina svira k...., da izvinite. Sve je ispolitizovano, pa tako i nešto što je lepo. Ne treba obraćati pažnju na to. Ta pesma je nastala onog dana kada je bombardovana TV Beograd. Tad se moj stric Jakša razboleo od raka pankreasa. Živeo je u Beogradu i ja sam otišao da ga vidim, a on se već polako gasio. I pošto je bio poreklom iz Crne Gore, rekao mi je: "Molim te, sinovče, donesi mi jedan balon vode sa Ivanovih korita kod Cetinja, čini mi se da ću da ozdravim od toga", Njegova žena je to čula i rekla mi je: "Natoči mu vode sa bilo kog izvora i donesi." Tako sam i uradio. Otišao sam kod strica, on je popio gutljaj i rekao mi: "Ovo nije voda sa Ivanovih korita." Krenuo sam kući, sav posramljen, grizla me je savest. U Beogradu je bila gužva, čini mi se da sam se vozio satima. I odjednom su kroz glavu počeli da mi se nižu stihovi: "Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova". Pokojnoj Merimi se pesma dopala, ali mi je rekla da je veoma tužna. Zato sam naknadno dopisao stihove: "Ti ne plači, majko stara, lijepa Anka progovara. U snu mi se Jova javi, ozdraviću od ljubavi" - rekao nam je legendarni kompozitor.

foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock

Kurir.rs

Bonus video:

01:13:49 SCENIRANJE 02.07.2023. RADA MANOJLOVIC