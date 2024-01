BRUTALAN POST JK: Mislila sam da je OVA samo glupa pa srlja u propast zvani NANOGICA! Podigla ESTRADNI MULJ - Prija, Tea, Vojaž...

Pevačica Jelena Karleuša stala je na stranu prijateljice i koleginice Mire Škorić koja je osula paljbu po Maji Berović i bivšoj drugarici Svetlani Ceci Ražnatović koje su snimile duet "Ne računaj na mene", stare pesme koju su nekada pevale Ceca i Mira.

Karleuša je prvo žestoko oplela po Maji Berović, a onda nije birala reči koje je uputila Ražnatovićevoj.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

"Ja sam mislila da je ova samo glupa pa zato srlja u propast zvani Nanogica jer ne vidi kako joj se završila karijera od kad se uhvatila tog mraka. Moram ovako javno da se zapitam šta je vama pevačicama? Zar ne učite na greškama koleginica", zapitala je prvo JK, pa žestoko oplela Cecu i optužila je na napad na Aleksandru Prijović.

foto: Nemanja Nikolić

"Niste videli napad na Priju samo zato što je meni prišla? Ona mrzi Priju jer misli da je ova imitira i da joj je zauzela mesto iako to krvavo mesto niko neće. Sve one tračeve o Priji, s kim je spavala itd, širi upravo to zlo pa joj ode na koncert. Da ne pričam koliko je strašno glumiti Priji prijateljicu a svojevremeno joj bila sa mužem. Srećom se Prija opametila i sklonila na vreme. Mora neko i da kaže onoj zubatoj Tei da upravo Nanogica šeruje njen snimak sa dva, priča stravične priče o njoj i njenoj majci kako ih razvlače isti krimosi, priča kako smrdi na znoj pa joj se kezi u lice i glumi podršku", napisala je između ostalog Jelena pa spomenula i Daru Bubamaru.

foto: Petar Aleksić, Damir Dervišagić

"Ono što priča Dari Bubamari iza leđa ne mogu čak ni ja da napišem ovde jer je prestrašno. Prestrašno. Nanogica je takva. Ona ladno ode malom Vojažu na koncert iako su njeni pajtaši i kumovi iz "zemunskog klana" zbog kojih je robijala zamalo ubili oca tog istog Vojaža. I mali retard se time još hvali u pesmi?! Šta je s mozgom", nije se zaustavila Karleuša, pa se nadovezala kako je i njoj godinama činila zlo.

foto: Damir Dervišagić

"Meni, naravno, decenijama čini zlo, ali ja vraćam bolno i u metu, vi to niste u stanju, drage pevačice. Pevačice, znam da su mnoge od vas glupe, povodljive i naivne ali verujem da ste vernice. Zar mislite da će neko sa toliko karmičke krvi na rukama vama doneti dobro? Tu ni Bog ne oprašta jer ta i u hram kao razbojnik ulazi! Sve što treba da uradite je da me poslušate - bežite od zla jer ko se tog mraka uhvatio loše je završio. Ako ste glupe, niste slepe. Jednog dana ćete mi zahvaliti", završila je Karleuša.

Podsetimo, jedan od poslednjih skandala koji su se pojavili u medijima jeste snimak iz sudnice koji je objavila Jelena Karleuša na društvenoj mreži "Iks", a potom je Kurir paparaco snimuo dve suparnice u istom avionu.

Bonus video:

00:17 VESNA RIVAS KAŽE DA JU JE TUKLA, OGLASILA SE I MIRA ŠKORIĆ! Nedeljama se čekalo na njen odgovor, ovo je rekla o SUKOBU KOD MAŠINCA