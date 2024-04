PROCURIO SNIMAK SA ROMSKE SVADBE: Ovako je Dara Bubamara izgubila ŽIVCE i gađala FLAŠOM organizatora veselja (VIDEO)

Pevačica Dara Bubamara ispričala za incident koji se dogodio na jednom njenom nastupu, a snima sa te romske svadbi gde je ušla u sukob sa organizatorom veselja i gde ga je u naletu besa gađala flašom pojavio se na društvenim mrežama.

- Radila sam jednu romsku svadbu i napušila ih k***em. Jako sam dostojanstvena, ne dam na sebe. U početku kada su me zvali na te romske svadbe, nisam znala šta je to. Sad znam i kažem odmah toliko i toliko, dođem na 45 minuta, otpevam i idem. Dođe Šaban, Jana, Zorica Brunclik, Šerif Konjević, Brena bila, sediš i slušaš onu njihovu muziku koja je do panja odvrnuta, mozak te zaboli. Dva, tri sata kola sviraju, pevači sede. To je bilo u Beču, 1.500 ljudi, video-bim imaju koliko ljudi je tamo bilo. Neki voditelj, matora drtina tamo, već se ušmrkao, diriguje, majmunčinaneka i kaže on: ‘Sad Dara’ i ja mu pokažem da večeram, a on meni nešto kao: ‘Ja kad kažem’. Ja ga iskuliram i nešto je bilo i onda je rekao: ‘Sad dueti’, Darko Lazić i ja“, pričala je Dara u jednom potkastu.

foto: Printscreen

"Kažem mu ne možemo duete, jer su to matrice, a on meni: 'Ti ćeš da mi kažeš', na mikrofon. Kad sam ja pop*zdela, još sam bila u pms-u: 'Ti ćeš da mi kažeš majmune jedan. Ja sam došla zbog ovih ljudi, a ti se meni tako obraćaš, j*bem ti. Mrš odavde'". Nap*šila ga na mikrofon, moji muzičari pobeleli, gađala sam ga flašom i otišla u sobu", prisetila se Dara.

Bonus video:

00:46 U ovom luksuzu odmara Dara Bubamara