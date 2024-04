MILIJANA VALARA 53 GODINE STARIJEG MILOJKA NA NJEGOVE OČI: Ona radi kao KONDUKTER, a on se hvali da ga muvaju devojke od 24 godine

Milijana Bogdanović, bivša rijaliti učesnica, bila je u braku za 53 godine starijim Milojkom Božićem i tako je dospela u centar medijske pažnje.

Njih dvoje su se zajedno takmičili u "Parovima", a Milijana je čak bivšeg muža Milojka varala i na njegove oči, zbog čega je usledio razvod.

Milijana danas radi kao kondukterka u autobusu, pa često objavljuje fotografije sa radnog mesta.

foto: Pritnscreen

Njen bivši muž Milojko Božić živi u mestu Pilatović, bližu Požege, povučeno, ali priznaje da mu se žene i dalje udvaraju i javljaju.

- U tom periodu ona meni kaže, ja sam se u tebe zaljubila, rodile su se neke emocije. Ja znam da je ona devojka, da ima neke potrebe, i ako misliš da budeš sa mnom možeš, ali ako me prevariš to je to. Ipak me je okaljala u Parovima. Drugi put kada smo izašli iz Parova, nismo se pomirili, posle toga me nije kontaktirala. Ona mene zna, ja kad se rasturim, ja se rasturim - rekao je Milojko, pa otkrio da mu se udvaraju mlađe žene i devojke:

foto: Printscreen Facebook

- Nude se preko Fejbuka, govore mi da sam lep, a mene je sramota. Od 24 do 40 godina me muvaju devojke, šalju mi svakakve slike. To sa Milijanom se desilo i ipak nije bilo u redu prema deci. Jedna ćerka mi nije zamerila, a druge jeste, malo smo prekinuli kontakt - izjavio je Milojko, a šta je još rekao pogledajte u videu koji se nalazi u okviru teksta.

kurir.rs/blic/preneo I.L.