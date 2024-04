"SLOBA JE STOKA, BALVAN I LJIGUZ, A GOCA NEBITNA I LAŽNJAK!" Dara Bubamara nikad žešće oplela po kolegama: Haos u najavi

Dara Bubamara opet je žestoko oplela po Slobi Radanoviću, pa ga je ovog puta nazvala "balvančinom".

- To su ti najlošiji likovi, ti koji su kao dobri momci, crkva, foliraju, a ovamo ti zavuku. On nema ni mozga, ni hajpa... Njega su nazvali balvanom, jer je stvarno balvan. On je stvarno balvančina jedna. Pomogla sam mu kad mu je trebao duet, išla sam mu na očevu sahranu od srca, iako mi je bilo naporno posle nastupa. On je ladno čuo moju pesmu koju sam ja pevala s tim nepoznatim dečkom Željkom Nikolićem, koji je platio pesmu Marini Tucaković i Raletu. Marina me je zvala, ja sam došla i snimila pesmu, svidela mi se. To je njena poslednja pesma. Ovaj je pesmu čuo kod Raleta, odmah je uzeo i nudio Ceci i Tanji Savić. Nije me ni pitao da li ja hoću da uzmem tu pesmu. Čak je Ceca rekla da hoće da kupi pesmu. Oni su joj je rekli da je moja i Ceca je rekla: "Okej!" Zato sam mu dva puta srušila sada pesmu - u dahu je rekla Dara, pa nastavila:

- Sad su me zamolili neki prijatelji da ga ne gasim, pa su mi čak nudili i pare. Kakve pare? Molili su me da idu i moja pesma i njegova, iako imam dozvolu da ga ugasim, i kao ajde... On je pokazao svoje pravo lice. Pravi on kao šou-program i pomaže mladima, a ovamo sapliće noge mladom dečku koji tek počinje. Stoka! Takvim ljudima se neće dobro vratiti. Ne želim nikom zlo, ali kad se na nekog poštenog i dobrog ogrešiš, vratiće ti se to u životu. On kad ti priča je med i mleko. Zamisli ti na svu ovu priču on daje intervju i kaže: "Pa ja Daru volim, praštam joj sve. Što ne bismo snimili oboje pesmu?" Ljiguz brate, ljiguz. Dečko vrhunski peva, ali ne možeš gaziti preko mrtvih. Da je meni to uradio, da je moja pesma, glavu bih mu otkinula davno. Kolima bi došla ispred i pitala bih ga u čemu je problem. Ali sam na kraju ispala dobra - rekla je Bubamara u Jutjub podkastu "Voškast".

Dara se obrušila i na Gocu Tržan, kojoj ne može da oprosti što ju je jednom prilikom isprozivala.

- Goca je počinjala u isto vreme kad i ja. Čak smo imali i neke zajedničke nastupe. Mi kao Košava sa Dunava, a ona sa Tap 011. Bile su neke moje slike u novinama i ona je mene ispljuvala da se nešto "bečim" i "krečim", ne znam šta. Posle godinu-dve me je srela na nekom snimanju i kao: "Ćao, gde si?" Ja to mrzim, prezirem. Ako kažeš da nisam dobra, ti si za mene doviđenja. Generalno, mislim da je malo lažnjak. Ali kome je bitna Goca Tržan. Znaš ono, rubrika "Gde su i šta rade" - završila je pevačica.

