SLOBA RADANOVIĆ U CENTRU SKANDALA: Pevač upao u školu svog pastorka, pa urlao, pretio i vređao decu! Oglasilo se i MINISTARSTVO

Sloba Radanović našao se u centru novog skandala jer su ga roditelji đaka četvrtog razreda Osnovne škole "Milena Pavlović Barili" u naselju Višnjička banja optužili da je bio glavni vinovnik navodnog incidenta u ovoj obrazovnoj instituciji koji se dogodio krajem marta.

foto: Damir Dervišagić, Printsceen

Deo roditelja tvrde da dečak iz tog odeljenja i njegov očuh Slobodan "terorišu ceo razred", kao i da je folker nenajavljeno upao na čas svog posinka i urlao, vređao i pretio deci, poručujući im da niko ne sme da dira njegovo dete. Povodom ovih naša redakcija kontaktirala je Ministarstvo prosvete, kao i Upravu škole. Učiteljica Jasmina Vulović nam je rekla da ona ne želi da komentariše ovaj slučaj i da je ceo izveštaj uputila direktorki školi Oliveri Korošec.

- Na dan događaja nisam bila u školi, ali dobila sam izveštaj od učiteljice. Kontaktiraću vas kad budem upoznata sa svim detaljima oko ovoga - poručila je direktorka škole za Kurir.

foto: Printskrin/Instagram

Iz Ministarstva prosvete su nam povodom ovog slučaja poručili sledeće:

- Ministarstvo prosvete je obavešteno o incidentu u OŠ "Milena Pavlović Barili". U svakoj pojedinačnoj situaciji reaguje škola, a Ministarstvo prosvete će pratiti postupanje škole u ovom slučaju i pružiti svu neophodnu podršku u postupanju. Ministarstvu se nisu obraćali roditelji iz ove škole - napisali su nam iz Ministarstva.

Takođe pisali smo i Slobinoj supruzi Jeleni Radanović koja nam nije odgovorila, ali je za medije povodom ovog slučaja istakla da je priča o incidentu nebulozna, a da je njen suprug otišao u školu kako bi izmirio posinka i jednog njegovog školskog druga kako bi nastavili da se lepo druže, iako se stalno svađaju jer su deca. Istakla je i da majke dece iz škole prave dramu jer ga domar nije legitimisao i da je njima priča zabavna jer je u pitaju Sloba Radanović.

Međutim, jedna od majki čije dete ide u odeljenje sa posinkom folk pevača za medije je ispričala drugačije.

foto: Damir Dervišagić

- Sve se odigralo 27. marta, kada je dečakov očuh upao u odeljenje i svojim bahatim ponašanjem preplašio, pa čak i rasplakao decu. Očuh je ušao u školu i rekao portiru da ga je zvala učiteljica i da dolazi zbog svog sina. Niko ga nije legitimisao, apsolutno ništa, a praksa je da portir stalno traži ličnu kartu, pa onda sačekaš dok on ne pozove tu osobu kod koje ti želiš da ideš. Dakle, ne može tako lako da se uđe u školu. Ali izgleda da taj čovek može. Deca su rekla da je bio zajapuren, besan, unosio im se u lice i govorio je: "Bude li neko nešto rekao mom Luki, završiće ovako", bahatio se, psovao. Oglušio se i na učiteljicine molbe da izađe, svađao se s decom. Devojčice su se uplašile, učiteljica se tresla, neka deca su plakala od straha - objasnila je za sagovornica za Novu .

Kako je dalje navela, dečak je pozvao očuha jer se tog dana koškao sa drugim dečacima.

- Nama su deca, kao i učiteljica, preneli da je tokom nastave tog dana ponovo krenulo koškanje među decom, na bazi uvreda i psovki između četiri dečaka, među kojima je bio i taj dečak. U tom trenutku kada se iznervirao, pitao je učiteljicu da ode u toalet. Ali umesto u toalet, iz sale za fizičko, otišao je do učionice da bi uzeo mobilni telefon i pozvao Slobu da dođe i pokaže svima ko je on i da pripreti (ovim se samo dete posle hvalilo demonstrirajući silu) pa je ubrzo Sloba upao na čas. A učiteljica je dodatno napomenula Predstavniku roditelja, da je on, prilikom odlaska da telefonira, poneo sa sobom zašiljenu olovku. Eto, to je sve što mi svi znamo - rekla je ona.

foto: Ata images

Zabrinuta majka zapitala se zašto Radanovićev uopšte dolazi u školu.

- Bilo je problema s njim i u prethodnoj školi, tako su barem njegovi roditelji rekli, odnosno majka na prvom roditeljskom sastanku na kom se pojavila. Od tada ih niko nije video, tri godine nema ni oca ni majke u školi. Zašto uopšte dolazi njegov očuh u školu, kad dete ima roditelje - rekla je ona.

Pored ove majke, još nekoliko roditelja je pisalo medijima povodom ovog incidenta u kom su istakli svoju brigu za bezbednost svoje dece.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs

Bonus video:

04:55 Sloba Radanović izjava