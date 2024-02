"Bradati muškarci na štiklama, satanistički znaci" Slobina žena udarila po "Evroviziji", evo koga želi da vidi u Malmeu

iskrena do koske

Jelena Radanović je istakla da Breskvica treba da nas predstavlja na "Evroviziji" jer publika do sada nije imala priliku da čuje takvu pesmu.

Supruga pevača Slobe Radanovića, Jelena Radanović, putem svog Instagram profila javno je podržala Anđelu Ignjatović Breskvicu, pred predstojeće takmičenje "Pesma za Evroviziju".

Jelena je podelila snimak iz automobila dok se u pozadini čula pesma "Gnezdo orlovo". Radanovićka je tom prilikom osulja paljbo po dosadašnjim takmičarima na "Evroviziji", rekavši da su dosadni, kao i da publici treba plasirati nešto novo, kao što je Breskvica.

- "Evrovizija" uvek zahteva nešto novo, do sada neviđeno. Bradati muškarci na štiklama, gole muške bradavice, nalakirani muški nokti, satanistički znaci i koregorafije su staro, već viđeno, loše i dosadno. "Gnezdo orlovo" je novo i dobro - napisala je Jelena.

Podsetimo, Anđela Ignjatović poznatija kao Breskvica prijavila se na takmičenje "Pesma za Evroviziju" sa numerom "Gnezdo orlovo" koja je za kratko vreme skrenula pažnju javnosti, ali i podigla pravu buru na mrežama.

Naime, Breskvicu su napadali da je snimila "genocidnu pesmu koja govori o etničkom čišćenju Albanaca na Kosovu". Ona se nedavno oglasila za medije i prokomentarisala napade zbog njene pesme.

- Neki komentari su besmisleni, ali sam ja toliko ponosna na tu pesmu i jedva čekam prvi nastup, da vide kako zvuči uživo jer mi ne veruju kako će to da zvuči. Svaku pesmu, svaki tekst će svako drugačije da razume. To je i lepota ovog posla. Ne znam ko je šta čuo ovde, mi smo je predstavili kao borbu dobra i zla i da će dobro uvek pobediti, a može i da se prenese na privatne situacije, da se neko pronađe u privatnim borbama koje ima. Očekivala sam dosta pregleda, jer imam puno fanova, ali ovakve reakcije i komentare nisam. Mislim da ljudi nisu dugo čuli ovakvu srpsku pesmu. Oduvek sam htela da imam jednu ovakvu pesmu, privatno to volim da slušam i smatram da je moj glas baš za takvu muziku - zaključila je pevačica u emisiji "Kec na jedanaest".

