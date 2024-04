"EVO PUŠTAM STOKU MALO, AKO ĆE IH LEBOM NAHRANITI..." Dara Bubamara još ŽEŠĆE udarila na Slobu i Raleta, priložila dokaz KRAĐE

Prethodnih dana digla se bura u javnosti zbog pesme "Infarkt duše", koju su prvo snimili Dara Bubamara i Željko Nikolić. Nakon što mu je dva puta obrisala numeru sa Jutjuba zbog autorskih prava, sada je Sloba ipak objavio spornu pesmu i to dok je pevačica gostovala u Amidži šou i govorila o "krađi".

Ona je po završetku emisije okačila na svoj stori printscreen sa Slobinom verzijom pesme pa mu je poručila u svom stilu:

"Evo pustimo stoku malo... Ako će ova pesma hlebom da ih nahrani... neka jedu", napisala je Dara Bubamara na Istagramu pa dodala da se na Jutjubu i dalje vidi da je ona vlasnik ove pesme, koju je pisala pokojna Marina Tucaković, a komponovao Goran Ratković Rale.

foto: Printscreen

Podsetimo, Dara je kod Ognjena Amidžića žestoko govorila o kolegi koji joj je ukrao pesmu.

- Mi smo izbacili prvi pesmu, a onda je on to poželeo. 2021. godine je mene pozvala Marina Tucaković da čujem pesmu i kaže ona meni: "Dođi, molim te, da čuješ pesmu, ima da se oduševiš", ja se stvarno oduševim i snimim pesmu koja me je podsećala na oca koji je posle toga i preminuo, a na sve to to je bila poslednja pesma Marine Tucaković, prošlo je neko vreme od tada i autori obzirom da su imali pesmu pustili su Slobi i on ju je čuo, on je imao i moj snimak gde se čuje moj glas i Željka Nikolića glas, išao je i kod Cece da snime duet i kod Tanje Savić, ali su ga odbile, mene niko nije zvao, niti mi je bilo ko javio iako su znali da je pesma kupljena. U jednom momentu čujemo kako se Sloba hvali na televiziji kako je Marina njemu napisala tu pesmu, ja sam odmah pomislila "kakva nepravda", pri tom to je naša pesma i niko nam se nije javio, a Slobi sam pomogla i bila sam uz njega, a mislim da je Rale preprodao tu pesmu i ne znam kako se svi oni ne boje Boga. Sad je počeo sud i krivične prijave pa ćemo videti šta će se tu dešavati, on je hteo marketing preko mene, sad ga je i dobio, a za sve ostalo ćemo videti - bila je brutalno iskrena pevačica.