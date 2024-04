"SLOBA I JA SMO NA SUDU, NE ZNAM KAKO SE NE BOJI BOGA, CECA GA JE ODBILA ZA DUET" Dara Bubamara urnisala Radanovića: Nepravda!

Ognjen Amidžić ugostio je pevačicu Daru Bubamaru u još jednoj epizodi svoje emisije "Amidži šou".

Ona se na početku emisije dotakla svog bivšeg braka, te je otkrila u kakvim je odnosu sa bivšim partnerom.

- Bivši muž me je podržavao u svemu. On meni i sada govori da sam najbolja i da najbolje pevam, što se toga tiče svaka mu čast, mi smo imali neke druge probleme u braku - započela je Dara koja se osvrnula na njen sukob sa Slobom Radanovićem i aferom "pesma".

foto: Printscreen

- Mi smo izbacili prvi pesmu, a onda je on to poželeo. 2021. godine je mene pozvala Marina Tucaković da čujem pesmu i kaže ona meni: "Dođi molim te da čuješ pesmu, ima da se oduševiš", ja se stvarno oduševim i snimim pesmu koja me je podsećala na oca koji je posle toga i preminuo, a na sve to to je bila poslednja pesma Marine Tucaković, prošlo je neko vreme od tada i autori obzirom da su imali pesmu pustili su Slobi i on ju je čuo, on je imao i moj snimak gde se čuje moj glas i Željka Nikolića glas, išao je i kod Cece da snime duet i kod Tanje Savić ali su ga odbile, mene niko nije zvao, niti mi je bilo ko javio iako su znali da je pesma kupljena. U jednom momentu čujemo kako se Sloba hvali na televiziji kako je Marina njemu napisala tu pesmu, ja sam odmah pomislila "kakva nepravda", pritom to je naša pesma i niko nam se nije javio, a Slobi sam pomogla i bila sam uz njega, a mislim da je Rale preprodao tu pesmu i ne znam kako se svi oni ne boje Boga. Sad je počeo sud i krivične prijave pa ćemo videti šta će se tu dešavati, on je hteo marketing preko mene, sad ga je i dobio, a za sve ostalo ćemo videti - bila je brutalno iskrena pevačica.

