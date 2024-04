"ZA POJEDINE STVARI IDEMO DO RAŠKE I KRALJEVA" Građani Severne Mitrovice o vaskršnjoj kupovini

U nedelji pred sam najradosniji hrišćanski praznik,Vaskrs, ulice Severne Mitrovice pune su tezgi na kojima se prodaju jaja i praznična dekoracija, voće i druge namirnice koje se često nalaze na trpezama kada se proslavlja. Građani ističu da se nakon odluke o zabrani uvoza srpske robe i odluke CBK o zabrani dinara, ipak po neke namirnice mora otići do većih mesta u centralnoj Srbiji, ako mogućnosti za to postoje.

Građani Severne Mitrovice sa kojima je novinar Kosovo onlajna razgovarao ističu da su namirnice, koje su njima dostupne, skupe, te da im je cena veća od onih u gradovima blizu administrativnog prelaza.

„Ne idemo nigde, bićemo kući, kupujemo ovde. Sada nam je potrebno više novca, normalno, ali zavisi ko koliko prima, neko prima više, a neko manje. Ja sam zadovoljna time što imam, dobro je“, kaže Jasmina Rajković.

Za neke potrepštine ipak mora da se ode u neki od većih gradova u centralnoj Srbiji, navodi Zlatko Milićević.

„Ne mislim da idem negde, biću tu sa porodicom, a i ovde kupujemo. Ono što nema, onda odem do Raške ili do Kraljeva. Treba više novca, sigurno da treba, jer sve je poskupelo, a naročito ovde. Sigurno, za 30 do 40 posto, je skuplja roba nego u Srbiji, odnosno Kraljevu i Raški, jer i ovo je Srbija. Kosovo i Metohija je i dalje je Srbija“, govori Milićević.

Slavujko Radojević je rekao da penzioneri štede pred Vaskrs kako bi sebi mogli da priušte prazničnu trpezu.

„Ne, ne van Mitrovice, malo u Bošnjačkoj, malo u selu. Kako ko, ko ima više novca, mi penzioneri... mada, uštedi se za taj praznik“, navodi Radojević.

Živka Ćuk kaže da u centralnu Srbiju po namirnice može otići samo ako je neko odvede, jer je bolesna.

„Ide onako kupovina, sama ću kući da sedim, ne mogu nigde da idem, bolesna sam. Van Mitrovice, samo ako ti ide neko, ako ne ide - ne može, ili ipak da me odvede neko. Treba više novca, veoma je skupo, inflacija je otišla daleko“, ističe Ćuk.

Kurir.rs/Kosovo Online