Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica u dugovima je do guše, požalio se bliskom prijatelju, saznaje Kurir.

Iako ima mnogo nastupa i zarađuje i više nego dovoljno za normalan život, popularnom treperu je i to malo. Despić se zaneo u troškarenju novca koji zarađuje, pa je morao da podigne kredit kako bi sebi obezbedio još neke luksuzne stvari koje je poželeo. Kredit je uspeo da obezbedi preko firme koju ima još pre nego što je javnosti postao poznat.

Glavni krivac novi auto od 650.000 evra

Glavni razlog za kredit je novi auto kojim se pre nekoliko dana prvi put pojavio na snimanju "Pinkovih zvezda". Despić je uslikan za volanom luksuznog automobila marke "Mercedes", modela "G63 brabus roket 900", čija cena dostiže vrtoglavih 650.000 evra. "Brabus" je specijalizovan za ekstremne performanse, luksuzne detalje i agresivan dizajn, a njihova edicija "roket 900" predstavlja vrhunac onoga što ovaj tjuner nudi.

1/9 Vidi galeriju Desingerica u autu zbog kog je morao da podigne kredit Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Kredit podigao pa morao da doda i keš

Kako nam kaže izvor blizak Dragomiru, pre neki dan je treper govorio o tome kako se uvalio u kredite, a onda smo poslušali i glasovnu poruku.

- Brate, sve sam pare spiskao, pa sam i kredit morao da podignem za ovaj novi auto. Kunem ti se, ja nisam normalan koliko ne znam s parama. Sreća, pa sam mogao da podignem kredit, jer ovu bebu nisam mogao da propustim. Naravno da sam morao da dam i keš. Ne može moj kredit da pokrije cenu "mercedesa", bajo! Nisam ja milioner - govorio je Desingerica u glasovnoj poruci koju smo imali prilike da čujemo.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Desingerica u Pinkovim Zvezdama: