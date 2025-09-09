Slušaj vest

Dragomir Despić Desingerica u dugovima je do guše, požalio se bliskom prijatelju, saznaje Kurir.

Iako ima mnogo nastupa i zarađuje i više nego dovoljno za normalan život, popularnom treperu je i to malo. Despić se zaneo u troškarenju novca koji zarađuje, pa je morao da podigne kredit kako bi sebi obezbedio još neke luksuzne stvari koje je poželeo. Kredit je uspeo da obezbedi preko firme koju ima još pre nego što je javnosti postao poznat.

Glavni krivac novi auto od 650.000 evra

Glavni razlog za kredit je novi auto kojim se pre nekoliko dana prvi put pojavio na snimanju "Pinkovih zvezda". Despić je uslikan za volanom luksuznog automobila marke "Mercedes", modela "G63 brabus roket 900", čija cena dostiže vrtoglavih 650.000 evra. "Brabus" je specijalizovan za ekstremne performanse, luksuzne detalje i agresivan dizajn, a njihova edicija "roket 900" predstavlja vrhunac onoga što ovaj tjuner nudi.

Desingerica u autu zbog kog je morao da podigne kredit Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Kredit podigao pa morao da doda i keš

Kako nam kaže izvor blizak Dragomiru, pre neki dan je treper govorio o tome kako se uvalio u kredite, a onda smo poslušali i glasovnu poruku.
- Brate, sve sam pare spiskao, pa sam i kredit morao da podignem za ovaj novi auto. Kunem ti se, ja nisam normalan koliko ne znam s parama. Sreća, pa sam mogao da podignem kredit, jer ovu bebu nisam mogao da propustim. Naravno da sam morao da dam i keš. Ne može moj kredit da pokrije cenu "mercedesa", bajo! Nisam ja milioner - govorio je Desingerica u glasovnoj poruci koju smo imali prilike da čujemo.

17.jpg
Foto: Kurir

Kurir.rs

Ne propustiteStarsDESINGERICA USLIKAN U BESNOJ MAŠINI OD 650.000€! Njegov vozni park vredi više od 2.000.000€, pogledajte samo ove kadrove, mnogima neće biti dobro... (VIDEO)
IMG-20250903-WA0205.jpg
Stars"DOŠLO MI JE DA PLAČEM, DESINGERICA JE KAO DETE SA POSEBNIM POTREBAMA" Karleuša brutalno o svađama u Pinkovim Zvezdama: On je tu samo da bi zabavljao publiku
Jelena Karleuša htela da plače zbog Desingerice
StarsDESINGERICA OTKRIO DETALJE SUKOBA SA KARLEUŠOM U PINKOVIM ZVEZDAMA: Čačka me, objasnio sam ko je tata
jk.jpg
StarsKANDIDATI PINKOVIH ZVEZDA POTPISUJU DVA STROGA DOKUMENTA! Željko Mitrović otkrio detalje takmičenja: Prijavili su se i ozbiljni glumci
Dragan Stojković Bosanac sa Željkom Mitrovićem na Pinku

 Desingerica u Pinkovim Zvezdama:

Desingerica stigao na snimanje Pinkovih zvezda Izvor: Kurir

Ne propustiteStarsDESINGERICA USLIKAN U BESNOJ MAŠINI OD 650.000€! Njegov vozni park vredi više od 2.000.000€, pogledajte samo ove kadrove, mnogima neće biti dobro... (VIDEO)
IMG-20250903-WA0205.jpg
Stars"DOŠLO MI JE DA PLAČEM, DESINGERICA JE KAO DETE SA POSEBNIM POTREBAMA" Karleuša brutalno o svađama u Pinkovim Zvezdama: On je tu samo da bi zabavljao publiku
Jelena Karleuša htela da plače zbog Desingerice
StarsDESINGERICA OTKRIO DETALJE SUKOBA SA KARLEUŠOM U PINKOVIM ZVEZDAMA: Čačka me, objasnio sam ko je tata
jk.jpg
StarsKANDIDATI PINKOVIH ZVEZDA POTPISUJU DVA STROGA DOKUMENTA! Željko Mitrović otkrio detalje takmičenja: Prijavili su se i ozbiljni glumci
Dragan Stojković Bosanac sa Željkom Mitrovićem na Pinku