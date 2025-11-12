Slušaj vest

Bivši dečko Stanije Dobrojević, Asmin Durdžić, navodno je muvao pevačicu Sandru Afriku dok je još bio u vezi sa Stanijom Dobrojević.

Kada je otvorio klub u Austriji, Asmin je navodno među prvima zvao pevačicu da peva kod njega.

On je tada poslao obezbeđenje i luskuznu besnu mašinu, kako bi se pobrinuo za Sandrinu bezbednost, što je nju oduševilo.

- Nakon tog nastupa krenuo je da joj piše. Poslao joj je i cveće u znak zahvalnosti. Asmin je slao Sandri poruke dok je bio sa Stanijom, a pričao je kako će Staniju da ženi. Nju je među prvima zvao da nastupa na otvaranju njegovog kluba, na sve načine je pokušavao da dođe do nje. Stanija i ona su bile u lošim odnosima, a ona je zbog Asmina i njegovog biznisa spustila loptu. Znam da ga je Sandra potpuno iskulirala, a on je radio sve da je fascinira - kaže Asminov prijatelj i dodaje:

- Sandra to nikad nikom nije ispričala i baš je ispala džek, a očekivao sam da će reći. Slao joj je provokativne poruke, ali ona je na sve odgovarala sasvim kulturno.

Stanija o raskidu veridbe: "Otkazana je"

Podsetimo, Stanija Dobrojević izjavila je da je raskinula veridbu zbog stvari koje je gledala na televiziji tokom Asminovog boravka u rijalitiju.

- Veridba je zasada otkazana! Kakva veridba, a on tamo čačka druge devojke?! Staromodna sam. Koliko god sam ovako moderna, kao starleta to je za imidž i biznis, inače sam skroz stara škola - rekla je Stanija i dodala:

- Meni kada se neko dopada, nos okrenem u drugu stranu! Ne gledam ga, sve dok on meni ne priđe i dok se ne potrudi. Ne bih pogledala momka ili mu se nasmejala… Ne bi mi dozvolio to moj ženski ponos! Zna se šta je muškarac, po svim tim pitanjima sam teža! Ovo novo vreme devojke da pišu, da trče…Treba još i vrata da im otvore. Ne mogu da shvatim ko to sebi može da dozvoli. Plaćaju kafe, ručkove... Bože sačuvaj, tim devojčicama bih držala predavanja - poručila je ona za "Hype".

Asmin Durdžić je u "Eliti" rekao da mu je Stanija najveća ljubav.

- Ja nju volim, nikada nikog neću voleti kao nju. Kada sam je prvi put video tresao sam se. Bio sam kod nje u Rumi pre ulaska. Ne bih voleo da ona uđe na mesec, dva, biće još teže kada ode. Plakaću kada ode, biću u depresiji sigurno, ovako mi je lakše kada nije tu, lakše mi u glavi. Ja kao muškarac nisam mogao da je zaštitim, doživela je najveći linč, to ni dan-danas nisam oprostio. Znaš zašto sam ja dao crveni karton?! To sam ja samo blefirao da je niko ne spominje za crnim stolom, da je zaštitim, jer je u svađama Luka počeo da je proziva - rekao je Asmin.

kurir.rs/informer

