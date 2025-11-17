Slušaj vest

Luna Đogani, podelila je na Instagramu besna kao ris, neprijatnu situaciju koja joj se dogodila. Naime, Luna je ispričala kako joj se na pomenutoj društvenoj mreži javila žena da pita za reklamu svog profila i proizvoda, a onda je njena ćerka objavila javno Lunine poruke uz prozivke.

- Hoću da vam se obratim ovde povodom nekih ljudi koji hoće da sarađuju sa mnom. Ljudi koji hoće da promovišu svoj profil, da prodaju svoje proizvode, prvo što nemaju pojma kako ova platforma funkcioniše, kako influenseri funkcionišu, kako reklame funkcionišu. Oni misle vi pošaljete poruku "ćao, da li možeš da mi kačih ovu reklamu, ti okačiš i ti tako živiš od vazduha, a oni zarađuju preko tvog imena i tvog profila, koji ima preko pola miliona pratilaca" - rekla je influenserka.

- E sad, ova žena mi je napisala poruku "Ćao, Luna, da li radiš reklame?". Ja takvih poruka dobijam preko 200, 300 dnevno. E,sad zamislite kada bih ja svakome napisala "da, radi, okačiću te, okačim jedan, drugi". Od čega bih ja živela. Ne možete da očekujete da vas neki infleunser reklamira za žvake i vazduh. Ja ljudima činim svakodnevno, to možete da pitate svaki drugi profil. Nisam ljude odbijala, kada bi mi neko napiše da nema da to priušti, ja sam napisala nema problema, ali bezobrazluk ne podnosim. Gospođa je poslala moju poruku, ćerki i ćerka njena neka kriminalac okačila je mene na stori sa celom mojom novčanom ponudom, koju ja svakome šaljem. Njena ćerka je to okačila i isprozivala me na storiju - ispričala je Luna Đogani.

Luna objavila prepisku

Besna Luna je odlučila da ne otkriva identitet žene, niti njene ćerke, ali je podelila prepisku u kojoj se vidi kako je gospođa vređa na privatnoj osnovi.

"Treba da te bude sramota da ti naplaćuješ 500€ za jedan stori. Šta je trebala moja majka da naplaćuje tebe koja si bila ništa i to kad te niko nije podržavao jer si ukrala muža Kije Kockar. Jadno, ali stvarno to mislim kao reklama se naplaćuje

Sram vas bilo sve koji to radite, pogotovo tebe!", piše u poruci koju je Luna podelila.

Potom je i otkrila da su i gospođa i ćerka obrisali naloge i poruke sa Instagrama, ali je Đoganijeva sve sačuvala.

"Volela bih da usvojim dete"

Luna Đogani je potom odgovorila i na pitanje da li bi možda nekada usvojila dete.

- Kada bih mogla i imala uslove, možda bih i usvojila dete. Svima bih volela da pomognem, svoj deci ovog sveta, takođe udomila bih i sve životinje, nekako kad bih imala neku veliku kuću udomila bih sve - rekla je Luna svojevremeno, a sada je otkrila da je ta želja još uvek drži.

- Naravno, kada bi imala uslove u dogovoru sa suprugom da bih nekome pomogla i pružila život kakav zaslužuje.

