Bivša zadrugarka Ana Jovanović u godini koja je iza nas je uspela da se uda, rodi ćerku i razvede ubrzo nakon venčanja, a sada je progovorila o svemu tome.

Sve u jednoj godini

Naime, Ana se udala prošle godine za bivšeg partnera Nikolu Ilića, sa kojim je potom dobila dete, ali njihov brak nije uspeo.

- Slobodno mogu reći da mi je 2025 godina ubedljivo najbolja do sada. Pored toliko lepih stvari koje su mi se desile, a na prvom mestu bih izdvojila to što sam postala mama, loše stvari stvarno ni ne primećujem ali sam i na njima jako zahvalna. Nekako kad god nam se nešto loše desi, ne vidimo i dobru stranu toga. Iz svega izađemo jači, bolji i snažniji, i ceo život će biti uspona i padova i meni je to nekako skroz okej. Naravno da mi je razvod teško pao, slagala bih kada bih rekla suprotno. Ja sam presrećna što imam bebu sa osobom koju sam stvarno jako volela, i što sam se mlada ostvarila na tom polju. Iz celokupnog odnosa želim da pamtim samo lepe stvari, i lepe trenutke jer ih je bilo puno - pričala je ona.

Nova ljubav

Jovanovićka je otkrila i da li je u 2026. godini spremna na novu ljubav.

- Nisam spremna za novu ljubav, posvetila sam se u potpunosti sebi i bebi, i želim da tako ostane neko vreme, nisam u zabludi da ću ostati ceo život sama, ali još neko vreme sigurno hoću.

Na pitanje da li je ispunila sve ciljeve koje je sebi zacrtala u 2025. godini, odgovorila je:

- Nisam ispunila sve ciljeve, od nekih sam i odustala, neki nisu bili mogući da se ostvare, svakako da sam jako puno postigla u jednoj godini sam se i udala, dobila bebicu a i razvela, mislim da je to i previše - rekla je kroz smeh i otkrila koliko ju je majčinstvo promenilo:

"Ovo je put kojim do sad nisam išla"

- Što više vreme prolazi vidim koliko me je promenilo a i koliko me menja. Shvatam da sam sazrela što mi je sa jedne strane čak i bilo malo krivo, sa druge strane sam presrećna jer ne ponavljam više iste greške. Ovo je definitivno put kojim do sada nisam išla, i sve mi je još uvek novo, malo sam zbunjena, ne znam pomešano je sve. Beba me je naučila šta je bezgranična i bezuslovna ljubav, koliko god da sam mislila da to mogu da razumem i da razumem, tek kada sam se porodila sam to i shvatila. Ceo svoj život sam preusmerila ka njoj, i nikada u životu nisam bila srećnija, svaki dan mi je ispunjen ljubavlju.

