Steva Simeunović u braku je sa 30 godina mlađom pevačicom Zoranom Simeunović

Kompozitor se pre ljubavi sa Zoranom dva puta razveo, a sada je otkrio razlog prvog kraha.

"Kao da sam živeo sam"

- Ja sam živeo sa njom kao da sam živeo sam. Radio sam šta sam hteo, kad sam hteo, išao gde sam hteo. Po dva dana nisam dolazio kući, ma i ne razmišljam da joj se javim. Kad dođe, pita me da li sam normalan, što se nisam javio, ja kažem nisam se setio ona kaže nema veze, i nikom ništa. A meni krivo što nema. Pa daj bre, naljuti se - pričao je kompozitor za Hype.

"Izašao sam iz kuće sa 2 torbe i 3 gitare"

Simeunović je otkrio detalje i drugog razvoda.

- Kad sam se drugi put razveo, izašao sam iz kuće sa dve torbe sa sveskama mojim sa pesmama i tri gitare. Zovem taksi, kažem gospođi: "Čućemo se" i odlazim kod Endžija Mavrića u studio. Nema gaća, čarapa, odela, nema ničega... U onome u čemu sam došao odlazim da tražim stan.... Ali kraj, ja sam otišao. Bez ičega odlazim, i sve ostavljam - pričao i dodao:

Treća sreća

Kompozitor je sreću našao pored Zorane, a bez dlake na jeziku priznao je koliko je voli i prokomentarisao loše komentare na račun razlike u godinama.

Foto: Nemanja Nikolić, Pritnscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- Kad čuješ ono "udala se zbog para". Znaš ti koliko nju to zanima. Strašno je kada ti non stop to pričaju, ona je zbog toga patila jer to nije istina. Mogla je i da se uda za pradedu, kakve veze ima. Ljudi mogu da misle samo ružno, što ne kažu da se udala iz ljubavi, u čemu je problem. Zašto uvek gledamo da kažemo nešto što je loše? Žao mi je bilo kad mi je rekla "bila sam bez dinara i sedela sam na klupi ispred hotela". Mnogo je volim, govorim joj to stalno - rekao je on za "Hype".

Zorana Simeunović

