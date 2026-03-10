Slušaj vest

Aleksandra Tadić Cipka nedavno je otvoreno govorila o pokojnom suprugu, njihovom braku, ali i testamentom nakon njegove smrti.

Ona je iskreno priznala koliko su dugo krili vezu od roditelja - sve zbog velike razlike u godinama.

Naime, Jarin je bio čak 20 godina stariji od nje.

- Dugo nismo smeli da kažemo roditeljima, ali na kraju su moji prihvatili njega, a mene njegovi. Neko vreme im to nismo govorili. Mislili smo da će nas proći, potiskivali smo osećanja i čekali, ali nije prošlo - rekla je Cipka u emisiji "Pretres".

Pevačica se tada osvrnula i na period kada su mnogi bili protiv njihove veze i ljubavi.

- Nebojša mi je sve pričao i kada je trebalo da se venčamo, pojedini njegovi prijatelji savetovali su ga da potpiše predbračni ugovor. Svašta smo doživeli. Ljudi ne znaju ništa o nama, ni kako smo se upoznali, ni kako smo rasli zajedno i napredovali. Niko ne zna našu istoriju. Većina je videla samo dve naše fotografije i odmah su počeli da udaraju po meni - rekla je ona

O pričama da joj suprug nakon smrti nije ostavio ništa

- Nije istina da je moj suprug pisao testament! On ne postoji, imali smo potpuno drugačije planove. Imali smo ostavinsku raspravu. Odrekla sam se u korist njegove dece - rekla je ona nedavno za Hypetv.rs.

O deci

Podsetimo, Aleksandra je nedavno otkrila da nije mogla da ostane trudna sa svojim suprugom.

"Naravno da smo radili na bebi, ali... To je pitanje s kojim se suočavamo godinama! Kada vidite dvoje ljudi koji su dugo zajedno, a nemaju decu, ne postavljajte ta pitanja - ume da boli. Očigledno je da postoji problem. Ja sam to prihvatila, jer ne mogu da imam decu i svesna sam toga. Ne smatram se manje vrednom zbog toga, imam svoju svrhu u životu, iako nemam decu", rekla je iskreno Cipka.