Momci me muvaju iako sam zauzeta, kaže Tijana Miletijević. Pevačica, koja se proslavila pesmom „Žena od sultana" , priznaje da se uprkos tome što svi znaju da je u vezi sa svojim gitaristom Darkom Simićem jači pol trudi da je osvoji. Osim o muško-ženskim odnosima, Tijana Em je u intervjuu govorila i gorućim estradnim temama i estetskim korekcijama.

Da li vam se momci udvaraju i šalju poruke uprkos tome što ste zauzeti?

- Naravno da se dešava da mi se momci udvaraju, to je deo javnog posla. Svakako, takve stvari shvatam kao kompliment i ne pridajem im veliki značaj.

Na društvenim mrežama često objavljujete atraktivne fotografije, da li to smeta vašem partneru ili ipak voli kad ste provokativni?

- Moj partner zna ko sam i čime se bavim. Naravno da je poželjno postaviti granicu dobrog ukusa, ali smatram i da svaka žena treba da se oseća lepo i samouvereno u svojoj koži. Najvažnije je da mi dečko veruje, da razume kakav je posao javne ličnostii da me u svemu podržava.

Da li ste ikad posumnjali u vernost svog dečka?



- U svakoj vezi je najvažnije poverenje. kada postoje iskrena komunikacija i poštovanje, onda nema razloga za sumnju.

Kako se slažete s dečkovom porodicom, da li vasa već vide kao potencijalnu snajku?

- Odlično se slažemo. I Darku i meni je porodica jako važna, i drago mi je što imamo lep odnos i međusobno poštovanje. To da li me već hvataju kao snajku bih zadržala za sebe, ali čim se bude desilo nešto konkretno, sigurno je da ću to podeliti.

Nedavno ste zajedno bili u Tajlandu, kako ste se proveli i šta vam je od svega što ste videli bilo najzanimljivije?

- Proveli smo se predivno, Tajland zaista ima predivnu energiju. Priroda, more i ljudi, sve je opušteno i nasmejano. Oduševili su me njihova kultura i način života, kao i prelepa ostrva koja izgledaju kao sa razglednice. To je destinacija na koju bih se rado vratila.

U poslednje vreme estrada se našla na meti napada i otmica, da li se plašite za bezbednost i hoćete li unajmiti obezbeđenje?

Trudim se da ne razmišlam previše o takvim stvarima. Naravno da je bezbednost važna i uvek vodim računa gde idem i s kim sam. Zasad imam dobar tim ljudi oko sebe i osećam se sigurno.

Da li se ikada desilo da ostanete bez honorara ili da vam kolege ukradu bakšis?

- Ne, jer sam imala sreće da radim s korektnim ljudima. U ovom poslu ima raznih situacija, ali volim da verujem da se sve na kraju vrati onako kako zaslužite.

Otvoreno ste govorili da ste korigovali grudi, da li biste stavili silikone i u zadnjicu?

- Mislim da je najvažnije da žena bude zadovoljna sobom. Zasad sam zadovoljna svojim izgledom i nemam planove za neke dodatne intervencije.

Bliski ste s Milicom Todorović, da li se čujete s njom i da li ste je obišli nakon porođaja?

- Milica je divna osoba. Čule smo se i poželela sam joj sve najlepše u ovom posebnom periodu života. Još nisam išla da vidim bebu, ali se redovno čujemo i očekujem njen poziv kada bude vreme za to. neka sada uživa sa svojim sinom u najlepšim trenucima u životu.

