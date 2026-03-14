Slušaj vest

Nenad Knežević Knez i njegova partnerka Tatjana i dalje zrače istom onom emocijom koja ih je spojila pre više od petnaest godina. Njihova ljubav, čini se, nije izgubila ni trunku intenziteta, pa mnogi koji ih poznaju kažu da deluju zaljubljeno baš kao prvog dana. Poznati pevač i njegova izabranica kroz sve ove godine neguju odnos pun pažnje, razumevanja i međusobne podrške, što je danas prava retkost na javnoj sceni.

Par za primer

Da između njih i dalje postoji snažna hemija moglo se jasno videti i na premijeri filma „Sportsko srce“, gde su se pojavili zajedno i odmah privukli pažnju prisutnih. Par je stigao nasmejan i odlično raspoložen, a tokom večeri nisu krili bliskost. Razmenjivali su poglede, razgovarali kroz osmeh i delovalo je kao da su potpuno posvećeni jedno drugom, uprkos velikoj gužvi i brojnim zvanicama koje su želele da se pozdrave sa popularnim pevačem.

Ne kriju sreću

1/4 Vidi galeriju Nenad Knežević Knez i Tatjana srećni zajedno Foto: Kurir

Bez foliranja

Naša ekipa imala je priliku da izbliza posmatra kako funkcionišu kao par, a ono što je svima zapalo za oko jeste prirodnost njihove komunikacije. Tatjana je sve vreme bila uz Kneza, a pevač je često pokazivao pažnju prema svojoj partnerki, diskretno joj pridržavajući ruku ili joj nešto šapćući kroz smeh. Delovalo je kao da su došli pre svega da provedu prijatno veče zajedno, daleko od reflektora i svakodnevnih obaveza.

U društvu su im bili i prijatelji iz javnog života. Premijeru su zajedno sa njima pratili Igor Lazić Nigor, koji je stigao sa svojom partnerkom, kao i Sergej Ćetković. Atmosfera među njima bila je veoma opuštena, a povremeni razgovori i šale pokazali su da ih, osim profesionalnih veza, spaja i iskreno prijateljstvo. Tokom večeri mogli su se videti kako razmenjuju utiske o filmu, fotografišu se sa fanovima i poziraju okupljenim fotografima.

Ostvaren čovek

1/5 Vidi galeriju Nenad Knežević Knez zaljubljen Foto: Boba Nikolić, Kurir, ATA images

Izašli u provod

Premijera filma okupila je brojne ličnosti iz sveta muzike, filma i medija, ali su Knez i Tatjana svojom spontanošću i toplinom ipak uspeli da se izdvoje. Njihov odnos često se navodi kao primer stabilne i skladne veze na domaćoj javnoj sceni, a mnogi smatraju da upravo međusobno poštovanje i podrška čine temelj njihove dugogodišnje ljubavi.

Iako retko govore javno o svom privatnom životu, jasno je da njih dvoje uspešno balansiraju između javnih obaveza i intime koju brižno čuvaju. Upravo zbog toga svaki njihov zajednički izlazak u javnost izaziva interesovanje, jer publika uvek želi da vidi kako izgleda ljubav koja traje toliko dugo, a pritom deluje sveže i iskreno.

Ako je suditi po večeri na premijeri filma, Nenad Knežević Knez i Tatjana dokaz su da ljubav može da opstane i u svetu javnih ličnosti, gde su veze često na velikom ispitu. Njihovi osmesi, pažnja koju su razmenjivali i energija koju su donosili u prostoriju govorili su više od reči da su i posle petnaest godina zajedno i dalje zaljubljeni kao prvog dana.