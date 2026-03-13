Na večni počinak Dragana Lazića, rođenog brata popularnog folk pevača Darka Lazića, došao je veliki broj ljudi porodica, prijatelji, komšije iz rodnog mesta, ali i mnoge ličnosti sa domaće estrade koje su želele da pruže podršku pevaču i njegovoj porodici u najtežim trenucima.

Sahrana je održana u rodnom Brestaču, gde su se od ranih jutarnjih sati okupljali oni koji su želeli da isprate Dragana na večni počinak. Ispred kuće vladala je tišina i tuga, a među prvima su stigli najbliži članovi porodice, koji su primali saučešće od brojnih prijatelja i poznanika.

Među onima koji su došli da pruže podršku porodici Lazić bili su brojni pevači i Darkove kolege sa estrade, sa kojima je godinama sarađivao i družio se. Na sahrani su se pojavili pevači Živkica Miletić, Aleksandra Prijović, Boban Rajović, Milica Pavlović, Milan Mitrović, Ana Sević, Jelena Kostov, Milena Ćeranić, Nadica Ademov, Saša Kapor, Marko Gačić, Mirko Kodić, Boža Džounds, Goga Gačić, Dušan Svilar, Nebojša Vojvodića, Ana Sević,Stevan Anđelković, Nemanja Nikolić,Mirko Kodić, Saša Kapor,Milan Dinčić Dinča, Aleksandra Bursać, Aca Živanović, Srećko Krečar, Mikica Gačić.

Okupili se u bolu

Podršku porodici Lazić pružile su i druge javne ličnosti sa muzičke scene, među njima su bili i Ilda Šaulić koja je bila dan pre sahrane u porodičnom domu, ali je poslala veliki buket cveća, zatim Ivana Šašić, Slobodan Radanović, Sloba Vasić koji je uz kolegu bio na dan tragedije.

Brojne kolege koje nisu mogle lično da prisustvuju poslednjem ispraćaju uputile su poruke saučešća putem društvenih mreža. Mnogi su istakli da je Dragan bio čovek vedrog duha, uvek spreman na šalu i druženje, kao i da je bio velika podrška svom bratu tokom njegove karijere.

Iako nije bio deo estrade kao njegov stariji brat, Dragan Lazić bio je poznat u muzičkim krugovima jer se takođe bavio pevanjem, ali je izbegavao medijsku pažnju i više je voleo mirniji život daleko od reflektora.

Tokom sahrane mnogi nisu mogli da sakriju emocije, a posebno potresan trenutak bio je kada je porodica poslednji put prišla kovčegu da se oprosti od Dragana. Tišina koja je vladala među okupljenima jasno je pokazivala koliko je veliki gubitak pogodio porodicu i prijatelje.

U trenucima najveće tuge, podrška kolega i prijatelja sa estrade bila je od velikog značaja za Darko Lazić i njegovu porodicu. Mnogi su istakli da će uspomena na Dragana živeti kroz priče, sećanja i sve trenutke koje su zajedno proveli.