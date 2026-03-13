Pevačica Milica Todorović porodila se pre nešto više od mesec dana, a večeras se ponovo pojavila pred publikom, i to kao specijalni gost na koncertu pevačice Indira Levak.

Milica je na scenu izašla tip-top sređena, a publika ju je dočekala velikim aplauzom.

Pevačica Milica Todorović porodila se pre nešto više od mesec dana, a večeras se ponovo pojavila pred publikom

Vidno raspoložena, pevačica se obratila prisutnima i poručila da joj se ispunila velika želja:

"Moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam tvoj gost večeras, ispunila mi se želja da budem sa tobom na sceni" - rekla je Milica Todorović.

Jaka poruka Milice Todorović

Podsetimo, pevačica Milica Todorović se nedavno oglasila se sada na društvenim mrežama i podelila snažnu poruku vere i ohrabrenja koja je mnoge dirnula.

"Ne opterećuj sebe previše. Bog te gleda. Zna kroz šta prolaziš. Zna da si umorna. Zna da si dala sve od sebe. Zna da si zbunjena zbog budućnosti. I pored svega ti ideš dalje. Nisi odustala i Bog se tome raduje".

"Ti si snažna žena; prošla si kroz svaku oluju i ostala uspravna. Plakala si noćima, ali ti je Bog dao snagu da ponovo ustaneš. Ono što je trebalo da te slomi, učinilo te je jačom i zato mu zahvaljuješ" - stajalo je u objavi Milice Todorović ove reči, sa kojim se očigledno poistovetila.

