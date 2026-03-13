Ćerka pevačice Anabele Atijas, Nina Đogani, otvorila je dušu o dečku, koji je donedavno bio u zatvoru. Ona je istakla da je njihova ljubav i te kako jaka, pa joj nije bio problem da čeka da izađe iz zatvora.

Nina je po prvi put otvoreno govorila o svom dečku, komentarima okoline i kako se nosila sa svim što su joj govorili bliski ljudi.

- Da li si u nekom trenutku dok je bio u zatvoru, da li ti je palo na pamet da odustaneš od svega - pitala ju je Luna u "Bunkeru".

- Verovala ili ne nikada - rekla je Nina.

- Ne? - kazala je Luna.

- Nisam ni pomislila na to, kad bi mi neko to spomenuo uvredila bih se. Bukvalno znaš i ti. Znaš koliko si puta tu bila kada me neko pitao: "Zašto to čekaš, ne razumem?"... "Tako si lepa devojka i ti čekaš nekog tamo u zatvoru", stalno to - rekla je ona, pa otkrila da je istrajala u tome zbog jakih emocija prema partneru.

- Ne znam, nikad mi to nije palo na pamet zato što, prvo, ne bih ni otišla ni na jednu tu posetu da sam znala da ću u nekom trenutku odustati. Koliko je jaka ljubav prema njemu bila da jednostavno nisam mogla nikada da to uradim. Ne iz žalosti, nego zato što sam ja želela da čekam njega i želela sam da dočekam i da budem sa njim danas sa njim, danas gde jesam sa njim - rekla je Nina.

Nina podvlači: "I zatvor je za ljude"

Dok je njen dečko bio u Centralnom zatvoru, Nina mu je išla u posete.

- Ne bih da previšem pričam o tome. Neću ni da lažem, jeste, uslikana sam tamo gde sam uslikana... Krivo mi je što sam uslikana tamo jer, jednostavno, krivo mi je što tamo moraju da nas slikaju - rekla je Nina za "Hajp" jednom prilikom i dodala:

- Ne bih da otkrivam detalje, to ja naša privatna stvar, mislim njegova privatna stvar, on nije javna ličnost i ne treba da se iznose takve stvari, ali mnogo ima tu predrasuda i šta je i gde je on, videla sam na internetu razne neke laži. Krivo mi je zbog njega što se tako predstavlja. Znala sam da je će to doći u medije. I zatvor je za ljude.

Ponosno pokazuje novi nos

Nina se, podsetimo, oglasila i pokazala kako izgleda nakon nedavne operacije nosa.

Ona je preko nosa imala zavoj, a žalila se i da je natečena.

- Izgledam top, s obzirom koliko sam natekla - poručila je.

Nina Đogani je, inače, nedavno pokazivala novi izgled nosa u bundi, o čemu se pričalo.

