Pevačica Milica Todorović porodica se u martu i na svet donela sina Bogdana. Ona se nakon porođaja povukla od javnosti i nije aktivna na društvenim mrežama, a kako prenose mediji, Milica je uživala u lepom vremenu sa prijateljima u centru grada. 

Čim su izašli prvi zraci sunca, pevačica se skinula u majicu kratkih rukava. U bašti kafića pila je kafu i ćaskala s prijateljima, dok je sina Bogdana čuvala njena majka Jasmina. U jednom trenutku su se njih dve čule na video-poziv. Jasmina je rekla Milici da se sin tek probudio, a ona joj je rekla da mu obavezno pokrije stomak. 

Nakon nekog vremena, pevačica se pozdravila sa prijateljicom i otišla ka parkingu.

Nekoliko sati kasnije, Milica se pojavila kao gost na koncertu Indire Levak. Vidno raspoložena je podigla atmosferu do usijanja, a na pitanje kako se oseća nakon porođaja kratko je kroz osmeh rekla. 

Pevačica Milica Todorović porodila se pre nešto više od mesec dana, a večeras se ponovo pojavila pred publikom

Organizuje sinu krštenje u tajnosti


Podsetimo, Milica Todorović planira uskoro da krsti sina i to u strogoj tajnosti.

Kako je Milica Todorović velika vernica, izabrala je da se sveti čin krštenja obavi u jednom manastiru na obodu Beograda.

- Milica uživa u majčinstvu i trudi se da svaki slobodan trenutak provede sa Bogdanom. Želja joj je da sve bude skromno, ali lepo i dostojanstveno - otkrio je izvor blizak pevačici.

Dečak će uskoro napuniti 40 dana, a u celokupnoj organizaciji slavlja pevačici najveću podršku pruža upravo njen partner. On je uključen u sve detalje i trudi se da joj maksimalno olakša pripreme, što Milici u ovim trenucima mnogo znači. Inače, ona se samo jednom oglasila otkako se saznalo da je rodila dete oženjenom muškarcu i tada je rekla da okolnosti pod kojima se porodila nisu jednostavne.

