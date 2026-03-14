Slušaj vest

Milena Ćeranić je svesna pritiska društva koji ženama nameće kao obavezu da do određenog životnog doba postanu majke.

Međuim, ona tome uspešno odoleva jer smatra da od toga da rodiš dete bitnije sa kim ćeš to dete odgajati. Za Milenu je ključna stvar je imati stabilnog partnera, pa priznaje na savete da treba da rodi pobesni.

"Pobila bih ih"

- Kad mi kažu "Šta te briga, rodi sebi jedno dete", pa pobila bih ih! Ja nemam ništa protiv toga da neko ko to želi, sebi rodi dete. Uopšte ne mora da znači da sam ja upravu, ali to je moje viđenje. Nemojte meni da pričate da je najbitnije da ja sebi rodim jedno dete jer je meni najbitnije da imam kvalitetnu i stabilnu osobu, koja će to isto dete da odgaja i da ga odgajamo, iako možda ne budemo zajedno, u najvećoj ljubavi - rekla je Milena.

Foto: Damir Dervišagić

"Bila sam prevarena"

Milena je nedavno govorila o bivšim partnerima i otkrila da su je svi varali.

- Bila sam prevarena u ljubavi milijardu puta. Svi partneri sa kojima sam bila su me varali, svi do jednog. Prelazila sam im preko toga zato što sam ih volela. Problem je u tome što ja u vezi dajem celu sebe, a oni ne veruju da mogu da prestanem da ih volim, da mogu da ih ostavim i odem. I ne znam koji im je bio đavo da ispipavaju granice moje tolerancije - ispričala je pevačica.

"Volela sam oženjenog"

Ćeranićeva je jednom prilikom priznala i da je bila u vezi sa zauzetim muškarcem.

‒ Volela sam oženjenog čoveka i u čemu je problem? Sve stvari se prevaziđu, ali je jako bitno da priznate emociju, da je živite i osetite kako biste mogli da ne pravite gluposti u svom životu i nastavite da idete dalje. U stvari, moram da se ispravim, nisam volela oženjenog, nego zauzetog - rekla je ona.

1/8 Vidi galeriju Milena Ćeranić Foto: Promo, Promo/Marko Arsić

Iako je tokom košarkaške karijere ostvario brojne uspehe, igrajući za Budućnost, Real Madrid, Virtus, Olimpiju i druge klubove, ali i reprezentaciju Crne Gore, Vladimir Dašić je široj javnosti najpoznatiji po ljubavnoj vezi sa pevačicom Milenom Ćeranić.

Vladimir je rođen 1988. godine u Podgorici. Njihova ljubav od samog starta intrigirala je javnost, jer je košarkaš bio oženjen kada je stupio u romansu sa pevačicom, s kojom je navodno varao trudnu suprugu.

kurir/informer