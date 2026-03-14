Zbog velike tragedije u kojoj su poginula dva mlada života, u Batajnica je danas proglašen Dan žalosti.

Muzika u kafićima i klubovima neće se održavati, a povodom toga se oglasio i pevač Ivan Gavrilović.

On je saopštio da je primoran da pomeri svoj nastup, koji je bio zakazan za večeras, i obavestio pratioce na društvenim mrežama o otkazivanju nastupa zbog ovog strašnog događaja.

- Zbog velike tragedije koja je zadesila Batajnicu i iz poštovanja prema svima koji su pogođeni ovim strašnim događajem odlučili smo da žurku pomerimo za sledeći vikend. Izvinjavamo se zbog promene termina i hvala svima na razumevanju - poručio je Ivan Gavrilović.

Podsetimo, Mihajlo S. (18) i tinejdžerka N. P. (19) stradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila pre dve noći u Ugrinovcima.

Saobraćajna nesreća se dogodila pre dve noći u Ugrinovcima u 21.59 kada je, kako se sumnja, automobil marke "pežo" u kom su bili je sleteo sa puta i udario u betonski mostić na ulazu u jedno dvorište.

Mihajlo i N. P. (19) stradali su na licu mesta, dok je treća tinejdžerka prevezena u bolnicu u teškom stanju.

Prekinut nastup u Nikšiću

Podsetimo, prema navodima tog medija, nikšićki policajci trenutno evakuišu objekat i čeka se jedinica iz Podgorice koja će obaviti detaljan pregled Sportskog centra i ukoliko sve bude u redu koncert će biti nastavljen.

Sa početkom u 20 časova, trebalo je da počne koncert pod nazivom "Dance 90".

Planirano je da nastupe popularni izvođači: Moby Dick, Funky G, Beat Street, Twins, DR Iggy, Duck, Ivan Gavrilović, Lina, Ella B i Zorana Pavić.

Do opšte panike danas je došlo u Podgorici tokom popodnevnih sati kada je dojavljeno da je u dva tržna centra postavljena bomba. Večeras je završen protivdiverzioni pregled tržnih centara i utvrđeno je da se radilo o lažnoj dojavi, saopšteno je iz Uprave policije.