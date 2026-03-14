Slušaj vest

Zbog velike tragedije u kojoj su poginula dva mlada života, u Batajnica je danas proglašen Dan žalosti.

Muzika u kafićima i klubovima neće se održavati, a povodom toga se oglasio i pevač Ivan Gavrilović.

Ivan Gavrilović
Foto: Kurir TV

On je saopštio da je primoran da pomeri svoj nastup, koji je bio zakazan za večeras, i obavestio pratioce na društvenim mrežama o otkazivanju nastupa zbog ovog strašnog događaja.

Ivan Gavrilović
Foto: Preent Screen

- Zbog velike tragedije koja je zadesila Batajnicu i iz poštovanja prema svima koji su pogođeni ovim strašnim događajem odlučili smo da žurku pomerimo za sledeći vikend. Izvinjavamo se zbog promene termina i hvala svima na razumevanju - poručio je Ivan Gavrilović.

Podsetimo, Mihajlo S. (18) i tinejdžerka N. P. (19) stradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila pre dve noći u Ugrinovcima.

Saobraćajna nesreća se dogodila pre dve noći u Ugrinovcima u 21.59 kada je, kako se sumnja, automobil marke "pežo" u kom su bili je sleteo sa puta i udario u betonski mostić na ulazu u jedno dvorište.

Mihajlo i N. P. (19) stradali su na licu mesta, dok je treća tinejdžerka prevezena u bolnicu u teškom stanju.

Pevač je sam svoj gazda Foto: Kurir Televizija, Kurir

Prekinut nastup u Nikšiću

Podsetimo, prema navodima tog medija, nikšićki policajci trenutno evakuišu objekat i čeka se jedinica iz Podgorice koja će obaviti detaljan pregled Sportskog centra i ukoliko sve bude u redu koncert će biti nastavljen.

Sa početkom u 20 časova, trebalo je da počne koncert pod nazivom "Dance 90".

Planirano je da nastupe popularni izvođači: Moby Dick, Funky G, Beat Street, Twins, DR Iggy, Duck, Ivan Gavrilović, Lina, Ella B i Zorana Pavić.

Do opšte panike danas je došlo u Podgorici tokom popodnevnih sati kada je dojavljeno da je u dva tržna centra postavljena bomba. Večeras je završen protivdiverzioni pregled tržnih centara i utvrđeno je da se radilo o lažnoj dojavi, saopšteno je iz Uprave policije.

Ne propustiteStarsDOJAVA O BOMBI! HITNO PREKINUT NASTUP PEVAČA 90-IH: Policija evakuiše objekat, stiže i pojačanje
IMG_20260304_202236.jpg
Stars"BEŽALI SMO IM KOLIMA..." Ivan Gavrilović otkrio šokantne detalje iz veze sa Marijom Milošević: Morala i policija da reaguje...
1825205-1804news1sonjaspasic-edit.jpg
StarsPEVAČ PREVARIO ŽENU, PA ZAPROSIO DUPLO MLAĐU LJUBAVNICU! Sve se desilo javno, a nakon skandala se vratio supruzi: "Kajem se zbog veze s njim..."
Mojke promocija (5).jpeg
Stars"BIO SAM BEZOBRAN PREMA NJOJ, VOLELA JE TO" Ivan Gavrilović o zabranjenoj ljubavi sa ćerkom predsednika: Dala mi je 10.000 maraka...
nigor01-sonja-spasic.jpg

Dr. Iggy, Ivan Gavrilović, Neša Tvins najava za novogodišnji koncert u Crnoj Gori Izvor: Kurir