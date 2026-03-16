Ksenija Pajčin 16. marta 2010. tragično je izgubila život kada ju je ubio tadašnji dečko Filip Kapsioda, koji je potom izvršio samoubistvo.

Njihova tela pronađena su sa prostrelnim ranama od vatrenog oružja. Prema izvorima bliskim istrazi, otkriveno je da je Ksenijino telo bilo u hodniku, a Filipovo u sobi, dok je pored njega bio pištolj.

Pucao sebi u glavu

Pevačica je imala ulaznu i izlaznu ranu na glavi, dok je maneken imao samo izlaznu ranu na temenu, što je ukazalo na to da je Filip ubio Kseniju, a onda pucao sebi u usta.

Spekulisalo se o tome da su se njih dvoje svađali danima pred ovu tragediju, a da je nakon kobnog sukoba Ksenija obukla jaknu i krenula iz stana, ali ju je Filip ubio na vratima.

- Ne, nije koristila narkotike. Kada je urađena obdukcija, nisu pronađeni tragovi nedozvoljenih supstanci u krvi - rekao je Braca.

Detektiv o zločinu

Detektiv Braca Zdravković, jednom prilikom, na Pink televiziji detaljno je govorio o ovom zločinu.

- Osetio sam obavezu da zapalim sveću za pokoj njenoj duši. Njoj je danas rođendan, a moj drug kom sam isto tako zapalio sveću, umro je na današnji dan, a bili su prijatelji. Imao sam čast da je upoznam, tada se zabavljala i malo flertovala sa Kontom. Uvek je volela žestoke momke. Njena prabaka je bila na dvoru Kralja Nikole, priča se i da je bila u šemi sa njim, nisam saživeo genezu njene prabake. Baja mali Knindža je njen brat od strica.

Upoznala je Filipa Kapisodu, bila je modna revija 2008.godine, preko Petra, brat od strica Filipov. Bilo je druženje u Budvi i sve bi bilo super da se na tome završilo, međutim, njoj se dopao on. Pozvala ga je ovde, bio je poznat po tome što je bio dečko Ksenije Pajčin. Nije ona bila sponzoruša, a ako nema tu da joj neko plati piće, da sam ja gazda, platiću ja kao gazda, jer zbog nje dolaze 20 bumbara. Kada je počela da se zabavlja sa Filipom Kapisodom, upoznao sam je 2005.godine i nisam je viđao do trenutka dok nije počela da se zabavlja sa njim. Sreli smo se u klubu... - govorio je Braca u Jutarnjem programu.

- Da budem iskren i njemu sam zapalio sveću za pokoj duše. On je uradio femicid, nešto što je strašno i baš zbog toga sam radio emisiju o Kseniji Pajčin. Ta veza sa Filipom je od samog početka bila turbulentna, on je pokušao da je isprati, ali je bilo problema. Čak se i u jednom trenutku ponašao kao da je stariji od nje, iako je 10 godina mlađi. Ona je bila njegova najmlađa devojka u tom trenutku, jer je on furao samo matorke, bila je i ona Eva, da li se tako zove, koja ga je finansirala...Dok je čekao tu neku isplatu, on je otišao opet kod Eve - pričao je detektiv.

"Vama je suđeno da umrete zajedno"

Detektiv je govorio i o odnosu Ksenije i Kapisode nakon Velikog brata u kojem je Filip bio učesnik.

- Posle njegovog izlaska iz tog rijalitija, Ksenija počinje da puca, ne psihički, nego zbog toga što su njega devojke jurile. Jurila ga je i Eva preko Interpola, bilo je priča da joj je ukrao neke pare, sat, ja to ne znam...Ona je zvala Dušana Veličkovića, pričao sam sa njim. Ona je ekstra bila dobra i nikada ništa nije uradila dok joj on ne uradi astralnu kartu.

Kaže: "Vama je suđeno da umrete zajedno, ostavi ga i batali ga, inače ste gotovi". Ona se i pre toga družila sa Kristijanom, ali pošto ste pitali kakvu ulogu ima Kristijan. On je momak koji je znao sve ljude iz podzemlja u ovom gradu, njoj je to odgovaralo, ja se sećam kada se pojavio, njega su baš jurile devojke.

Ona je bila sa drugaricom, Kristijan iz gepeka vadi megafon i priča: "Molim vlasnika automobila da se pomeri da mogu ja da se parkiram ili neka mi stane na crtu", izlazi Ksenija, nije znao da je ona...Dušan joj je to rekao nedelju dana pre saobraćajke. Otišli su u Lisoviće, počela je svađa, on nagazi gas i izleti i udari u trafo stanicu. Kada su policajci radili uviđaj, nisu mogli da veruju da su živi, pričali su da je nemoguće da je auto u tom stanju. Zvala je Kristijana, pričala mu, ona je htela da kaže šta mu se dešava, ali se valjda plašila da ovaj ne išamara Filipa - rekao je Braca.

Svađe su trajale mesec dana Detektiv je otkrio da su njihove svađe trajale danima. - Posle tog njegovog izlaska iz rijalitija, po izjavi njenih prijatelja, počela je da se ponaša kao da mu je mama, kao prema detetu. Ne zato što je bila starija, ali da bi mu ona sada bila pravi partner, počinje da glumi klinku, da se zeza, da se tako ponaša... Svađa koja je trajala mesec dana, počela je zbog toga što je bio sa njenom drugaricom, koja se završila kako se završila. Jedini svedok svega toga je Milisav, njen pas...Mislim da je ona znala da on ima paralelnu vezu i da je on pokušavao da glumi ljubomornog muškarca, on nije ljubomoran. Dva dana pre ubistva, ona je gostovala na jednoj televiziji i tražila je da se vidi sa Draganom jer je htela da joj se požali na nešto sa emocijama, e sada šta, ne znamo - rekao je Braca. - Ona je tada rekla da je htela Dragani da ispriča sadržaj Filipovog telefona. Našla je neke poruke i sve joj je bilo jasno. Kada se desilo to ubistvo, ja osuđujem neagilnost njenih komšija i kvazi prijatelja. Svi su znali da on već danima nosi pištolj koji je pozajmio od lika odavde iz Beograda. Ma kakva dozvola! On je državljanin Republike Crne Gore, on ne može ni po jednom osnovu da ima dozvolu za držanje, a kamoli nošenje - rekao je Braca.

Šetao sa pištoljem

Detektiv je otkrio da je maneken bio viđen sa pištoljem.

- Bili bi živi i Ksenija i Filip, samo bi on bio proteran iz Srbije i dobio bi kaznu zatvora zbog nošenja oružja. Izjavili su da su ga videli da danima šeta sa pištoljem, čak su i izjavili da su videli ženu koja mu je dala pištolj, to je izjava komšije i njegovog sina koji je tada imao 16-17 godina. Da su oni prijavili policiji da se narušava javni red i mir, da se nosi oružje, uhapsila bi ga policija, bio bi proteran. Zamislite vrhunac kada je predsednik kućnog saveta zamolio Kseniju da se svađaju van kućnog reda. Ona je njemu verovala i mislim da je bila zaljubljena u njega.

"Niko me nije voleo kao Filip"

Pevačica je u javnosti često govorila o ljubavi sa Filipom, te je nekoliko puta isticala kako je niko nije voleo kao on.

- Nikada me niko nije voleo ovoliko kao Filip. Ne moramo ni da govorimo, dovoljno je samo da se pogledamo. Poznaje me bolje nego što ja sebe znam - pričala je tada Ksenija.

Podsetimo, danas se navršava 16 godina od ubistva pevačice Ksenije Pajčin.

