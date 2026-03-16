Edita Aradinović uplovila je nedavno u emotivni odnos sa partnerom Nenadom Stevanovićem. Da je bila sigurna u njihovu ljubav, dokazuje i to što ga je bez problema pokazala javnosti, što ranije kada su u pitanju njeni partneri, nije bio slučaj.

Edita je ubrzo ostala trudna, što je bila i njena najveća želja, ali je kao bomba odjeknula vest da je raskinula vezu sa ocem njenog deteta.

Sada, je po prvi put govorila o prekidu odnosa, kao i u kakvim je sada odnosima sa Nenadom.

Kako si regovala kada si saznala da si u drugom stanju?

- Bila sam presrećna, kao i okruženje, kao da smo nekako svi bili spremni na to, a ja odavno želim da se ostvarim u toj ulozi.

Da li ste želeli baš žensko dete ili vam je bilo svejedno?

- Priželjkivala sam dečaka, ali sada je potpuno svejedno, samo da mi je živa i zdrava

Kako na vas deluju trudnički hormoni, u kojoj meri ste emotivni?

- Generalno sam emotivna, a sada još više. Zavisi od dana, nedelje, spavanja, hrane, od svega. Nekad sam potpuno mirna i tiha, nekad pucam od energije, a nekad i od nervoze. Sve u duhu drugog stanja.

Odlučili ste da javno otkrijete da niste više s partnerom i da to bude vaša promišljena i zrela odluka, da li je bilo teško to preseći? Koliko je hrabrosti potrebno za to?

- Bila je potrebna hrabrost, s obzirom na to da smo oboje znali kuda vodi naš odnos, a želeli smo dete. A s druge strane, mirna sam jer znam da je on dobar čovek i biće dobar otac. Jako mi je važno da možemo da se čujemo, i da komuniciramo, a mi smo i više nego dobri, što je dobar znak za budućnost. Što se mog emotivnog života tiče, tu ću staviti pauzu dok ne budem tačno znala šta želim i takvu osobu privukla u svoj život, samo ću sada paziti duplo više jer imam i zbog koga.

Šta biste poručili ženama koje zarad bebe i deteta ostaju u nefunkcionalnim vezama i odnosima koji posle ostavljaju trajne posledice na dete u njegovom odrastanju?

- Nezgodno je davati savet u takvim situacijama jer nikad ne znamo priču do kraja. Svakako smatram da su žene po prirodi snažne, i da mogu svojom snagom, hrabrošću i voljom da promene svet, a promeniće tako što neće trpeti i živeti u nefunkcionalnom domu. Jer, život prođe, sve prođe brzo, a nismo svesni toga.