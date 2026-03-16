Šerif Konjević tokom svoje uspešne i dugogodišnje karijere zaradio je pravo bogatstvo.

U medijima se spekulisalo da je svojoj ženi ostavio skoro sve.

"Sve je to naše"

Pevač je otvorio dušu i progovorio o materijalnim stvarima, ali i životu. Konjević nije krio da je sve prepisao ženi.

- Sve je istina. Sve to, nije ni njeno ni moje, sve je naše. Da ja kalkulišem, da ja nešto merim... Svako ko ima svoju decu, porodicu, ko je borac, da je napravio nešto u svom životu... Pa kome ćeš sve to dati? Bolje da kažeš istinu nego da kažeš: "Znaš, ja kad umrem onda je vaše". Samo nek smo živi i zdravi i da nas Bog čuva na ovoj zemaljskoj kugli. Treba uživati, treba ljude voleti, treba ljude poštovati. Ne treba se svađati i biti ljubomoran. Treba živeti i imati posebne prijatelje sa sobom - priznao je Šerif za Hype TV.

Samo jedan automobil vredi preko 100.000 evra

Šerif Konjević poznat je u javnosti kao skroman čovek, ali pored brojnih nekretnina koje poseduje, ne štedi ni kada su automobili u pitanju.

Šerif je veliki ljubitelj skupocenih četvorotočkaša, a kada je ekipa Kurira svojevremeno bila u poseti pevaču, on nam je rekao da sve to ne bi bilo tu da nije bilo publike koja ga poštuje i ceni više od četiri decenije.

Pevač najviše preferira džip marke „Mercedes“ G klase koji vozi kada ide na nastupe i snimanja emisija, a osim ovog automobila, u svom vasništvu ima još nekoliko luks mašina iste marke i procenjuje se da njegov vozni park vredi nekoliko stotina hiljada evra.

Kuća pravi raj na zemlji

Šerif Konjević ekipi Kurira jednom prilikom otvorio je vrata svog doma u Sarajevu u najluksuznijem naselju Ilidži.

Pevač nam je otkrio gde najviše voli da provodi vremena kada je u svojoj kući, kao i ko je zadužen za čitav izgled enterijera i eksterijera porodičnog doma.

- Supruga je glavna. Ja se tu ne mešam, a možda bih se nekad umešao, ali nema potrebe. Poštujem što je u tim stvarima pametnija od mene.