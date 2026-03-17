PREKINUTI SNOVI: Evo šta je imao u planu da uradi Darkov brat pred tragediju: Poznati muzičar otkrio nepoznate detalje
Tragična vest o smrti Dragana Lazića, brata pevača Darka Lazića, potresla je porodicu, prijatelje i brojne poštovaoce njegove muzike. Nesreća koja se dogodila prošle srede prekinula je ne samo jedan život, već i planove koje je poznata muzička porodica tek počela da ostvaruje.
Kako saznajemo, Darko i njegov brat Dragan imali su velike planove kada je muzika u pitanju. Osim porodičnih obaveza i privatnih želja, želeli su da zajednički naprave i ozbiljan muzički projekat koji bi, kako su verovali, bio poseban i za njih, ali i za publiku koja godinama prati njihov rad.
Planirali i duet
Prema informacijama do kojih smo došli, Darko je već razgovarao sa muzičarem i producentom Borkom Radivojevićem i sa njim dogovorio sastanak u studiju. Plan je bio da ove nedelje zajedno sa bratom dođu kako bi precizirali detalje oko snimanja nekoliko kavera, ali i potencijalnog dueta koji su želeli da realizuju.
Želeo saradnju sa Draganom
Teški trenuci
Kako bismo proverili ova saznanja pozvali smo Radivojevića koji je potvrdio da su planovi zaista postojali, ali da ih je tragedija zauvek prekinula.
-To jeste tačno i mnogo mi je žao što je život uradio drugačije. Šta da vam kažem... Darko me je pozvao pre nekih mesec, mesec i po dana sa jakom željom da sa svojim bratom Draganom napravi jedan lep projekat. Želeo je da urade zajednički kaver i da odaberu nekoliko pesama koje bi snimili. Ideja je bila da to bude nešto posebno, nešto što bi ostalo kao trag njihove saradnje - ispričao je Radivojević.
On dodaje da je sastanak bio planiran nakon Darkovog odmora.
- Darko mi je tada rekao da ide sa suprugom na odmor. Čini mi se da je pomenuo Maldive i plan je bio da, kada se vrati, sednemo svi zajedno u studio i sve detaljno dogovorimo izbor pesama, aranžmane, pa čak i mogućnost zajedničkog dueta. Nažalost, život je uradio svoje, čovek je poginuo i do tog sastanka nikada nije došlo - rekao je muzičar.
Radivojević ističe da je Dragana upoznao ranije i da o njemu ima samo reci hvale.
- Upoznao sam ga, naravno. To je bilo na jednom veselju koje smo radili za njegovog brata Darka. Tada se Darko ženio i atmosfera je bila zaista sjajna. Sećam se da je Dragan bio izuzetno prijatan momak dobar, fin i uvek nasmejan. Takav je utisak ostavio na mene i tako ga pamtim.
Pamte ga po lepom
On se prisetio i trenutaka kada je Dragan dolazio u studio dok je Darko radio na novim pesmama.
- Dolazio je kod mene u studio kada je Darko snimao jednu pesmu. Nismo se družili često, ali sam mogao da primetim da je zaista dobar čovek. Bio je skroman, kulturan i veoma pozitivan. Znam i da je lepo pevao, imao je sluha i ljubav prema muzici - kaže on
Upravo zbog toga ideja o zajedničkom projektu nije bila slucajna.
- Darko je želeo da sa bratom uradi nekoliko kavera, da zajedno otpevaju neke pesme koje vole. Sve smo već okvirno precizirali i trebalo je samo da sednemo i počnemo da radimo. Šteta... Velika šteta i velika tuga - zaključio je Radivojević.
Strast prema muzici
Ova tragedija ostavila je dubok trag u porodici Lazić, ali i među prijateljima i saradnicima koji su poznavali Dragana. Mnogi ističu da je bio skroman, nasmejan i dobronameran čovek, koji je uvek bio najveća podrška svom bratu. Planovi o zajedničkoj pesmi tako su, nažalost, ostali neostvareni, ali ideja o njihovoj muzickoj saradnji ostaje kao podsetnik na bliskost i ljubav između dva brata koji su, pored porodice, delili i veliku strast prema muzici.