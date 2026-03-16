Stanija Dobrojević prokomentarisala je ponašanje Maje Marinković i rekla da joj ona nije prava drugarica jer je imala prisan odnos sa nekoliko njenih bivših momaka. Potom je podelila i prepisku sa Filipom Carem.

O prisnom odnosu Maje Marinković i Stanijinog bivšeg verenika Asmina Durdžića mesecima se priča, a sada se i Dobrojevićeva oglasila na tu temu.

- Što se Maje tiče, ja sam njoj bila drugarica, podrška i oslonac. Ni svoje prave prijatelje ne vidim po pola godine pa su i dalje pravi prijatelji. Za sve ove mesece nijednom je nisam uvredila, čak naprotiv. Poštujem i što ni ona mene nije uvredila, iako su joj unosili razne dezinformacije. Da bude sa Asminom ima moj blagoslov, bila Miksi, Todićka ili Maja iz mog ugla sve je to isto. Ali da je ispala drugarica prema meni, nije. I ne radi se ovde o Asminu, ovo je mnogo dublje. Ona se muvala sa više mojih bivših. Sa Tomovićem, fanovi to dobro znaju. Sa Markom Markovićem, to smo već apsolvirali. Ali ima još toga... Takiju je čak vodio u Novi Sad da upozna mog bivšeg Luku. Ja zaista ne znam kako se to zove. Evo vi mi objasnite, jer se sa ovakvim nečim u životu nisam susrela. Ali evo kako to tumači njen bivši - napisala je Stanija i podelila deo prepiske sa Filipom Carem.

- Nikada joj ništa loše nisi uradila, uvek bila uz nju, ona te indirektno ponižava i ide konstantno da se petlja sa tvojim momcima da dokazuje da je ona kao iznad tebe. Znam taj bolesni mozak kako funkcioniše. Čuvaj se i rastavi ih na proste faktore. Baš bih voleo da im daš do znanja da su najveća sprdnja na Balkanu oboje i d nemaju šačicu fanatika. Želim ti sreću i istrajnost, to je tvoj teren kao i moj, a ti imaš jednu veliku moć, a to je mirnoća i pristojnost - napisao je Car u poruci.

Asmin o intimi sa Stanijom

Podsetimo, Asmin ne prestaje da šokira iznoseći detalje intime sa Stanijom.

- Ne mogu da imam intimne odnose bez emocija, ja sa njom (Stanija) na početku sam promašio, bio sam pregrub. I onda kada sam se prilagodio njoj, 17 puta dnevno, kunem ti se - rekao je on nedavno i šokirao prisutne.

kurir / pink

