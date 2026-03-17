Domaća i svetska javnost poslednjih dana sa velikom pažnjom prati zdravstveno stanje pevačice Dijane Rokvić, poznatije kao Didi Džej.

Naime, ona je na Instagramu otkrila da se već izvesno vreme suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima izazvanim virusnom infekcijom koja je, kako tvrdi, ostavila posledice na njeno srce.

Težak period 

Sve je, prema njenim rečima, počelo naizgled bezazleno pojavom vrtoglavice i osećaja nedostatka vazduha. Kako su simptomi postajali sve izraženiji, pevačica je potražila lekarsku pomoć, ali prvobitne dijagnoze nisu ukazivale na ozbiljnije stanje. Lekari su u početku smatrali da je reč o običnoj prehladi, što je dodatno odložilo precizno utvrđivanje uzroka tegoba.

Međutim, nakon dodatnih pregleda i analiza, ustanovljeno je da je virus ostavio ozbiljnije posledice na njen organizam. Dijagnostikovan joj je subakutni perikarditis, upala srčane maramice, kao i POTS (posturalni ortostatski tahikardni sindrom), stanje koje utiče na autonomni nervni sistem i izaziva ubrzan rad srca prilikom promene položaja tela. Kako je navela, njen organizam je istovremeno bio pogođen delovanjem više virusa, što je dodatno zakomplikovalo celokupnu kliničku sliku.

I bolesna je sređena

Didid Džej ima zdravstvenih problema  Foto: Privatna arhiva

U cilju daljeg praćenja zdravstvenog stanja, pevačica trenutno nosi holter, medicinski uređaj koji kontinuirano beleži rad srca i krvni pritisak tokom dužeg vremenskog perioda. Na svom Instagram profilu podelila je i fotografiju iz bolnice, na kojoj se vidi kako prima infuziju, uz prikaz izmerenih vrednosti pulsa i pritiska u tom trenutku.

Didi je istakla da joj je bilo važno da se obrati svojim pratiocima i objasni razloge zbog kojih je u poslednje vreme odsutna sa javne scene. Takođe je naglasila da se nada brzom oporavku i povratku muzici, koja joj, kako kaže, predstavlja najveću ljubav i životni poziv.

Brinu u celom svetu

Podrška fanova ne izostaje, a mnogi joj putem društvenih mreža upućuju poruke ohrabrenja i želje za što skorije ozdravljenje. Javnost sa nestrpljenjem očekuje nove informacije o njenom zdravstvenom stanju, uz nadu da će pevačica uskoro prevazići ovaj težak period i vratiti se svojim profesionalnim obavezama.

- Sve je počelo sa vrtoglavicom i kratkim dahom. Nedeljama nisam znala šta se dešava, a lekari su isprva mislili da je u pitanju samo obična prehlada. Kasnije sam saznala da je virus uticao na moje srce, izazvavši subakutni perikarditis, i da je moj autonomni nervni sistem napalo nekoliko virusa odjednom, što mi je prouzrokovalo POTS (posturalni ortostatski tahikardni sindrom). Želela sam da podelim ovo sa vama kako bi moji obožavaoci razumeli zašto me nije bilo. Nadam se da ću se ubrzo oporaviti i vratiti karijeri koju najviše volim - napisala je Dijana.

Ona je podelila i sliku na kojoj se jasno vidi kako prima infuziju, kao i to koliki joj je bio tada pritisak i puls.

