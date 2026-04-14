Nataša Bekvalac je u Beogradu je pronašla štene mačke koje je bilo ostavljeno u plastičnoj kesi i odlučila da joj podari jedan lep život. Ona je životinju uzela i odvela u svoj dom gde će se brinuti o njoj onako kako dolikuje.

Nataša Bekvalac se nije nijednog trenutka dvoumila kada je na ulici videla ostavljenu životinju pa je odmah odlučila da je odvede u stan na Dedinju. Mače je dobilo ime Suni, a kako je sama istakla, njihova porodica sada je bogatija za još jednog člana.

- Mirijevo... bačena u plastičnoj kesi, tek progledala i pravo u kuću familije Bekvalac. E pa nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Naše bogatstvo proširilo se. Dobrodošla gospođice Suni, nadam se da smo i mi spremni za Vaše Visočanstvo - napisala je Nataša.

Ovo, inače, nije prvi put da Bekvalčeva udomljava napuštene životinje. Poznato je da je i ranije pružala dom psima sa ulice.

2020. godine udomila psa

Nataša Bekvalac usvojila je novog ljubimca i dirljivu priču o tom trenutku podelila sa svojim pratiocima.

Naime, Nataša je istakla da je naišla na objavu na društvenim mrežama da napuštenim štencima treba dom, pa se sa svojom ćerkom Hanom uputila ka Šapcu, gde su se psi nalazili kako bi jednog od njih usvojila.

- Svi znate koliko volim životinje. Pre nekoliko dana videla sam da je ove medenjake neko izbacio. lako sam otkada sam izgubila Jacu rekla da više nećemo usvajati pse, moje srce je pred ovim prizorom popustilo. Tada sam ugledala njega. Mirnog uplašenog, sa očima kao dugmićima. Naravno to je bila ljubav na prvi pogled i potpisala sam ugovor o usvajanju. Predstavljamo vam našeg novog čuvara opasnu njušku Miška- napisala je Nataša i dodala:

- I tako smo dobili dečaka koji nas, svoje devojke, brani sa svih svojih kilogram i po i srcem lava. Udomi, ne kupuj - poručila je pevačica.

