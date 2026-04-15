Pevačica Mina Kostić uživa u emotivnoj vezi sa svojim izabranikom Maneom Ćuruvijom Kasperom. Par svakodnevno dokazuje da daleko od očiju ne znači daleko i od srca.

Nakon što je njihova romansa, započeta na društvenim mrežama, krunisana veridbom uživo u emisiji "Amidži šou" u januaru ove godine, Kasper se prvog februara vratio u Njujork, gde već godinama živi. Iako su fizički razdvojeni okeanom, njih dvoje kontakt i ljubav nastavljaju da održavaju preko mreža, gde dele i svoje najnežnije trenutke.

Zaljubljeni Kasper svojoj dragoj svakodnevno posvećuje emotivne misli i citate, a njegova najnovija objava na Instagramu potpuno je raznežila javnost. Uz Mininu fotografiju, Mane je iz Amerike poslao dirljive reči koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

- Volim tu večnu devojčicu u njoj koja se raduje svemu, baš svemu što je okružuje, od cveća do drveća, pa do ptica i sladoleda - napisao je Kasper, opisujući njenu prirodu.

- Takva je Mina. Ona se raduje svakom novom danu, suncu, plavim oblacima, pa i kiši kada joj lupka po prozorima. Svemu.

Da je pevačica u potpunosti promenila njegov pogled na svet, svedoči i emotivni završetak njegove romantične objave:

- Volim tu devojčicu u njoj koja me svaki dan obasjava svojom ljubavi i dobrotom. Volim sve što je deo nje. Volim i sebe otkad sam postao deo nje. Ona me je naučila da volim sebe. Volim i voleću je zazuvek dok dišem - zaključio je emotivni Kasper.

Mina, naravno, nije ostala imuna na ovakav snažan izliv nežnosti svog verenika. Odmah se oglasila i javno mu uzvratila:

- Volim i ja tebe ljubavi - poručila je kratko pevačica.

Kasper poručio Mini: "Iskreno sam te hteo u svom srcu"

Da je njihova veza zaista stabilna i jaka, svedoče i Kasperove nedavne reči sa drugog kontinenta. On se oglasio iz Amerike predivnom, emotivnom porukom posvećenom upravo Mini. Istakao je da je ona žena koja nosi snažnu veru u Boga u svom srcu i da je zbog toga njena ljubav nepobediva i nesalomiva.

- Ne zaboravi da sam ja bio potpuni autsajder među mnoštvom uspešnijih i lepših momaka od mene, koji su želeli da osvoje Minu. Kako sam uspeo? Nisam ja ništa učinio, ja sam samo iskreno želeo nju u svom srcu; ostalo je delo boga - napisao je nedavno Mane, dajući usput savet svim muškarcima kako da pronađu "onu pravu" i dokazujući koliko je do ušiju zaljubljen u svoju verenicu.