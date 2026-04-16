Goga Sekulić dirnula je region novom baladom koju je posvetila svojoj pokojnoj majci Nadi Sekulić, koja je iznenada preminula u februaru ove godine. Emotivna pesma, prožeta tugom, sećanjem i neizmernom ljubavlju, već na prvo slušanje izazvala je lavinu reakcija publike, a mnogi su priznali da nisu mogli da zadrže suze.

Goga je teško podnela najveći životni gubitak. Sa majkom je bila izuzetno vezana, a nakon njene smrti povukla se iz javnosti i više od mesec dana nije nastupala. Oni bliski pevačici kažu da joj je upravo muzika bila jedini način da bol pretoči u nešto što će zauvek ostati kao uspomena na ženu koja joj je bila oslonac kroz ceo život.

Čim je skupila snagu da se vrati pesmi, Goga je odlučila da snimi numeru posvećenu majci. U tome joj je pomogao saradnik Feđa Imamović, koji je napisao tekst, melodiju i uradio aranžman. Rezultat je balada koja pogađa pravo u srce, a stihovi posebno odzvanjaju među onima koji su doživeli sličan gubitak.

Pevačica nije krila emocije govoreći o numeri koja joj je posebno važna.

- Moja majka bila je velika podrška ne samo meni, već celoj našoj porodici, familiji... Ova pesma je posveta od mene, ali i od moje sestre, oca i naše dece - rekla je Goga.

Nakon objavljivanja pesme društvene mreže preplavljene su porukama podrške. Fanovi su joj pisali da je pesmom dotakla svačiju dušu i da se u svakom stihu oseća iskrena emocija. Mnogi su joj poručili da je majka sigurno ponosna na nju i da je kroz muziku uspela da sačuva najlepšu uspomenu.

Podrška nije izostala ni sa estrade. Među prvima su se oglasile njene koleginice Rada Manojlović, Sandra Afrika i Sanja Vučić, koje su joj javno poslale reči utehe i podrške.

Iako tuga za majkom ne prolazi, Goga je smogla snage da se vrati poslovnim obavezama i nastupima. U narednom periodu očekuju je brojni koncerti i druženja sa publikom širom regiona i dijaspore, pa će pevati u Hrvatskoj, Nemačkoj, Austriji, kao i u Bosni i Hercegovini.

"Majka"

Dala sam ti obećanje

da ću pronaći put

i da mogu

što ne umem

Skidala sam s ruža trnje

crno bojila u crnje

belo belila u belje

požar silni, požar silni

suzama sam gasila

al’ te nisam, al’ te nisam

mila spasila

REF

Od svih zvezda

koja li si

koja li si noćas ti

Namigni da znam da čuješ

Sijaj jače dal’ me vidiš

Kako ode ti od mene

da se ni ne pozdraviš

Od svih zvezda

koja li si

majko moja, snago moja

jesi l’ pošla na nebesa

da me svojim sjajem osnažiš

da me svojim sjajem osnažiš

Dala sam ti obećanje

da ću pronaći lek

i da mogu

što ne umem

Skidala sam s neba boje

nebil našla oči tvoje

požar silni, požar silni

suzama sam gasila

al’ te nisam, al’ te nisam

mila spasila

REF

Od svih zvezda

koja li si

koja li si noćas ti

Namigni da znam da čuješ

Sijaj jače dal’ me vidiš

Kako ode ti od mene

da se ni ne pozdraviš