Jasmina Skender, samohrana majka iz Zenica, otvorila je dušu i podelila svoju tešku životnu priču o vezi sa Andrejom Atijasom, suprugom pevačice Anabele Atijas, sa kojim ima sina.

Kako kaže, njihova ljubav na početku delovala je kao idealna priča, dvoje mladih ljudi, sličnih godina i životnih okolnosti, koji čekaju bebu.

- Moj bivši partner je bio slika i prilika savršenog dečka u tom periodu. Imali smo zajedničko društvo, sve je izgledalo savršeno. Bili smo taj mladi par koji očekuje dete - priseća se Jasmina.

Preživela pakao

Ispovest Jasmine Skender

Iako priznaje da su u vezu ušli brzo, trudnoća joj je, kako kaže, donela sigurnost, naročito zbog njegove reakcije.

- On je bio radosniji čak i od mene. Ja sam imala 24 godine i druge planove, ali njegova reakcija mi je dala sigurnost da rodim dete. Ipak, danas vidim da stvari ne smeju da idu tako brzo - iskrena je ona.

Prelomni trenutak dogodio se tokom trudnoće, kada je u petom mesecu, preko medija, saznala za njegov odnos sa drugom ženom, upravo sa pevačicom Anabelom.

- Vraćam se kući s posla, uključen televizor, i ja skidam stvari i čujem u pozadini: "Novi dečko pevačice..." i ja se okrećem da vidim ko je, kad ono moj dečko. Videla sam naslov: "Novi dečko Anabele?" i njegovu sliku. Poslala sam mu to, a on je rekao da će demantovati. Međutim, nekoliko dana kasnije, na televiziji sam čula istu priču i shvatila da je istina - priča Jasmina.

Sve joj priznao

Ubrzo je usledio i razgovor koji je promenio sve.

- Rekao je: "Ja sam se zaljubio." Šta da mu radim? Rekla sam: "Dobro, srećno" - priseća se Skender.

U tom trenutku, kaže, jedino joj je bilo važno dete koje nosi.

- Zamolila sam ga samo da me sačuva od medija dok se ne porodim. Moj svet se već tada vrteo oko mog deteta - objašnjava ona.

Prijavio je

Ipak, stvari su se dodatno zakomplikovale zbog naslova u medijima.

- Davao je izjave da smo bili samo jednu noć zajedno i da sam već bila trudna. To nije istina, naši najbliži znaju kako je zaista bilo - tvrdi Jasmina.

Stres je ostavio ozbiljne posledice na njenu trudnoću.

- Ginekolog mi je davao male šanse da iznesem trudnoću. Bila sam na strogom mirovanju, bez telefona, televizije i bilo kakvih informacija - kaže ona.

Nakon porođaja, ostala je sama sa bebom.

- Dala sam detetu svoje prezime. Nisam ga zvala niti pitala. Kasnije su naši roditelji pokušavali da nas pomire i da se uključi oko deteta, ali taj odnos je ponovo krenuo nizbrdo. Jednostavno je nestao - priča ona.

Situacija je dodatno eskalirala kada ju je, kako tvrdi, prijavio Centru za socijalni rad.

- Prijavio me je da mu branim viđanje deteta, što se nikada nije desilo. Dolazila sam sa bebom na zakazano mesto i čekala, ali on se nije pojavljivao - navodi Jasmina.

Finansijski period bio je, kako kaže, jedan od najtežih u njenom životu.

- Zatvorila sam salon, nisam mogla da radim. Pomagali su mi roditelji i prijatelji. Prodavala sam stvari da bismo preživeli - iskrena je ona.

Iako je kasnije sud doneo odluku o alimentaciji, novac nikada nije mogla da naplati.

- Nisam imala snage za sudske procese. Imala sam malu bebu i prioritet mi je bio da izgradim život za nas. Najviše sam želela da podelimo odgovornost, i vremenski i finansijski, ali o tome nije bilo ni govora - zaključila je Jasmina za "Oslobođenje.ba".

