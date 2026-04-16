EVO GDE STEFAN KARIĆ POKREĆE BIZNIS: Oglasio se sa Ibice nakon presude zbog napada na Šaviju, poručio samo dve reči (FOTO)
Nakon što mu je izrečena uslovna kazna zatvora u trajanju od tri godine zbog napada na Natašu Šaviju, Stefan Karić je napustio porodični dom na Zvezdari i otišao iz Srbije. Dok oštećena najavljuje da će objaviti sve sudske dokaze, Karić se uputio na Ibicu, gde, prema rečima njegovog oca Osmana, planira da pokrene sopstveni biznis, a odatle se u međuvremenu i javno oglasio.
- Stefan je dobro, otišao je na Ibicu, tamo pokreće biznis. Ovo ostalo ne bih da komentarišem - rekao je Osman za Telegraf.
Stefan Karić je sada objavom potvrdio reči svog oca.
Nataša Šavija optužila ga je za teške telesne povrede
Podsetimo, Nataša Šavija je optužila bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića da joj je 1. maja 2023. godine naneo teške telesne povrede, što je pokrenulo sudski postupak koji je godinama bio u fokusu javnosti.
Tokom procesa, Karić se u više navrata pojavljivao na ročištima, dok se Šavija u jednom periodu nije odazivala zakazanim suđenjima. U aprilu prošle godine prvi put se pojavila pred sudom, nakon čega je postupak nastavljen.
Šavija rekla da će da objavi sudsku dokumentaciju
Nakon što su informacije o izrečenoj uslovnoj kazni preplavile medije, usledile su dijametralno suprotne reakcije glavnih aktera. Nataša Šavija se, vidno ogorčena, oglasila na društvenim mrežama uz oštru poruku, poručivši da će javnosti predočiti kompletnu sudsku dokumentaciju.
