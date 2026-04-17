Slušaj vest

Svadba Melina Galić trenutno je jedna od glavnih tema u domaćim medijima, ali pažnju javnosti dodatno je privukla činjenica da na ovom važnom događaju nema njenih nekadašnjih kumova, Slavica Eklston i Filip Cepter.

Naime, upravo su Slavica i Filip bili kumovi na prvom venčanju Meline sa Haris Džinović, što njihov izostanak sa sadašnje ceremonije čini još upadljivijim. Iako se u javnosti spekulisalo o razlozima njihovog nedolaska, jedno je jasno - ostali su lojalni Harisu, sa kojim i dalje neguju blizak odnos.

Foto: Kurir štampano

Sa druge strane, Melina je za novo životno poglavlje izabrala i novu kumu. Tu ulogu ovog puta preuzela je Gordana Karić, koja je prisutna na slavlju i deo je njenog najužeg kruga ljudi u ovom trenutku.

Podsećanja radi, Melina i Haris su godinama važili za jedan od stabilnijih parova na javnoj sceni, a njihovo venčanje bilo je obeleženo luksuzom i jakim društvenim vezama, što potvrđuje i izbor kumova tog vremena. Ipak, nakon kraha braka, očigledno je došlo i do promena u odnosima sa zajedničkim prijateljima.

Melina Džinović Foto: Profimedia, Shutterstock, Profimedia, ATAIMAGES, ATA Images / Antonio Ahel

I dok Melina započinje novo poglavlje okružena drugačijim krugom ljudi, izostanak nekadašnjih kumova jasno pokazuje da su stare veze, barem u ovom slučaju, ostale na strani njenog bivšeg supruga.

Ne propustiteStarsMELINA GALIĆ ĆE NOSITI ČETIRI VENČANICE! Rađene su samo za nju u čuvenoj modnoj kući, luksuzni detalji - nisu pitali koliko košta
StarsPRVI SNIMCI MELINE GALIĆ PRED VENČANJE SA BRITANSKIM MILIJARDEROM: Kreatorka s mladoženjom i gostima uživala na luks jahti (VIDEO)
StarsU OVOM STANU OD 10 MILIONA € ĆE ŽIVETI MELINA I NJEN BUDUĆI MUŽ: Najskuplja lokacija u Monte Karlu, pogled na more - Ovakav luksuz niste videli (FOTO)
StarsEVO KO JE BRITANSKI MILIONER ZA KOJEG SE UDAJE MELINA GALIĆ! Džefri Pol Arnold Dej stariji od dizajnerke 23 godine, ima 28 funkcija, prošle godine dobio dete
