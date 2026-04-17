Melina Galić predstojeći vikend pamtiće celog života. Kreatorka se udaje za 23 godina starijeg partnera britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja.

Međutim, ona je morala da ispuni određene uslove kako bi se udala u Monaku.

Melina je morala da u Monaku živi duže od mesec dana, što nije nikakav problem, jer ona u ovom mestu živi već duže od godinu dana.

Na oglasnoj tabli u opštini, bilo je istaknuto da se Melina i Arnold uzimaju, i venčanje se može obaviti tek nakon isteka zakonskog roka, koliko obaveštenje mora biti istaknuto na oglasnoj tabli. Venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnih praznika, prenosi Telegraf.rs

Uslovi za sklapanje braka u Kneževini

U članu 139. Monegaškog građanskog zakonika piše: „Brak se može sklopiti samo ako je na dan objavljivanja predviđenog članom 51. bar jedan od budućih supružnika Monegaškanin ili je imao prebivalište ili boravio u Monaku neprekidno duže od jednog meseca!“

lan 52. Monegaškog građanskog zakonika: „Obaveštenje (objavljivanje obaveštenja) ostaje istaknuto deset dana.

Venčanje se može sklopiti tek nakon isteka ovog perioda“.

Inače, venčanja se sklapaju svakog dana u nedelji, osim državnih praznika, između 10:00 i 16:00 časova, kao i subotom ujutru od 10:00 do 11:30 časova, što su u svakom trenutku dostupne informacije.

Inača se preporučuje rezervacija venčanja čak nekoliko meseci unapred ukoliko je zakazano za subotu ujutru, posebno između maja i oktobra.

Živi u stanu od 10 miliona evra

Melinina nova adresa stanovanja nalazi se na jednoj od najskupljih lokacija u ovom mondenskom gradu, na svega nekoliko stotina metara od čuvenog kazina "Monte Karlo".

U pitanju je stan od nekoliko desetina miliona evra u zgradi sa specifičnom arhitekturom, koja s jedne strane ima pogled na glavnu ulicu, a s druge na more.

Zanimljivo je da je jedna od prvih Melininih novih komšinica Srpkinja koja godinama živi u ovom mondenskom gradu, a ona je bila vrlo rada da s nama podeli neke detalje iz dizajnerkinog privatnog života, pa smo tako saznali sve i o njenom novom partneru milioneru.

- Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, retko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najlepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gde prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare - ispričala nam je naša sagovornica

Četiri venčanice

Svadbena ceremonija, kako smo ekskluzivno pisali, biće održana u Monte Karlu, u Kneževini Monako. Iz izvora bliskih paru navodi se da je Melina želela da sve protekne u strogoj tajnosti, pa će venčanje biti organizovano u intimnom krugu, dok će trodnevnoj proslavi prisustvovati oko 30 zvanica iz Srbije sa njene strane, kao i isto toliko gostiju sa mladoženjine strane iz Velike Britanije.

Kako saznajemo, Melina će promeniti čak četiri venčanice. Dve haljine su urađenje po meri u čuvenoj modnoj kući Dior. Svaka od njih nastala je prema njenim zahtevima, uz vrhunsku izradu i luksuzne detalje, što je pratila i visoka cena.

