- Četiri godine uz moju ljubav života. Mali poklon za najboljeg muža. Volim te. Tvoja supruga "A" Iz Pariza s ljubavlju - pisalo je u posveti.

Kako je Nemanju dirnuo ovaj emotivni gest, nije ostao ravnodušan, već je toplo napisao lepe reči.

- Najbolja supruga na svetu. Posebna si - stajalo je u objavi uz opis sa emotikonima srca, sveta i povezanosti.

Pati za ocem

Anastasija je ranije govorila o tome da ih je mama, kako bi ih zaštitila, preselila na Kipar, ali da je njoj to teško palo, te se ugojila 20

- U periodu kada je mama imala nanogicu, Veljko i ja smo zbog cele hajke preseljeni na Kipar. Pala sam u depresiju, nije mi bilo ni do čega, teško sam to podnosila. Samo sam tražila neki spas, tu prazninu da popunim hranom. I prosto, bilo mi je teško da se uklopim, sve je bilo crno, mračno, samo sam jela. Ugojila sam se toliko da me je mama jedva prepoznala kada smo se vratili - rekla je ona.

Nažalost, i ona i Veljko se ne sećaju svog pokojnog oca, i to ih i dalje mnogo boli, a Anastasija kaže da joj Arkan dolazi u snove.

- Često ga sanjam i u tim snovima uvek se pojavi na jedan dan, potom ode, nestane. Nije bilo ništa specijalno što sam mu ja govorila. Jednostavno, nisam se odvajala od njega, stalno sam ga grlila, pričala: „Možeš li da ostaneš još malo?“ Ne znam kako je to imati oca, pa da uporedim kako je to odrastati bez njega. Ali teško nam je bilo kada smo bili klinci. Pogotovo Veljku. Nikada nije imao očinsku figuru u tim nekim muškim stvarima, da može da se osloni na oca. Ali bilo je dosta teško i mami. Nikada nije imala leđa, zato su svi kamenjem išli na nju. Lako je ženu koja je samohrana majka napadati - priznala je pevačica tada.